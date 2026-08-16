Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que contrajeron matrimonio en una ceremonia privada celebrada en el salón de su residencia en Cascais, Portugal. Tras una década de relación y una familia conformada por cinco hijos, la pareja decidió sellar su unión en un entorno familiar y sin grandes convocatorias mediáticas.

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Los detalles del enlace y las primeras imágenes oficiales fueron compartidos en exclusiva en un reportaje para la revista Vogue.

Según las declaraciones recogidas por Vogue, la pareja eligió el espacio cotidiano de su vivienda para el intercambio de votos. Rodríguez explicó que la intención principal fue crear un recuerdo significativo para sus hijos en el hogar donde transcurre su vida diaria, priorizando la privacidad sobre eventos de gran magnitud.

Por su parte, el futbolista portugués reafirmó la solidez de la relación que han construido desde 2016. Aunque la boda civil se mantuvo en estricta reserva, el atacante del Al-Nassr adelantó que no descartan realizar una celebración más amplia en el futuro con amigos y familiares cercanos.

La elección del vestuario de los novios estuvo a cargo de la casa de modas italiana Gucci, bajo la dirección artística de Demna. La firma posee un significado particular para la pareja, ya que su primer encuentro ocurrió el 11 de agosto de 2016 en una tienda de esta marca en la calle Serrano de Madrid, cuando la modelo trabajaba allí.

Para la ocasión, Rodríguez lució un conjunto blanco compuesto por una camisa de seda y una falda tubo de cintura alta, complementado con joyas de la firma Chopard. Ronaldo optó por un conjunto confeccionado a medida en tono beige claro con camiseta blanca y mocasines personalizados. Las fotografías oficiales de la sesión estuvieron a cargo del fotógrafo Juergen Teller.

Tras el acto en su residencia, la pareja se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para recibir una bendición privada en un recinto cerrado, evitando aglomeraciones públicas.

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En la misma entrevista con Vogue, el delantero de 41 años abordó el desenlace de su carrera deportiva en Arabia Saudita, señalando que la actual temporada podría ser la última de su trayectoria profesional. Ronaldo indicó que planea enfocar su tiempo en proyectos personales, viajes y disciplinas deportivas como el pádel.

Al día siguiente de la celebración, Georgina compartió su emoción en un mensaje enviado a la citada publicación: “Fue exactamente como lo había imaginado: íntima, llena de amor, y con nuestra familia como protagonista indiscutible. No pude contener las lágrimas”. Un sentimiento que culminó tras visitar la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores: “No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos.