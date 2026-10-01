La enigmática frase que publicó Teófilo Gutiérrez luego de su discusión con James Rodríguez

Teófilo Gutiérrez amaneció siendo tendencia en redes sociales, luego de discutir con James Rodríguez en pleno partido de la Liga BetPlay y salir chiflado por la hinchada de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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El experimentado delantero no habló en zona mixta y prefirió guardarse sus comentarios al respecto de ese partido, que estuvo lleno de tensión por el recuerdo de la final disputada a mediados de 2026.

‘Teo’ Gutiérrez se pronunció este jueves, 1.° de octubre, publicando una enigmática frase adjudicada a Johan Cruyff. “Eso no significa dejar de enseñar. Hay que enseñarles a dominar la pelota, comprender posiciones e interpretar situaciones”, se lee en la imagen.

Teófilo fue titular en el duelo contra Atlético Nacional y marcó dos goles que terminaron siendo anulados por el árbitro Andrés Rojas. A los 62 minutos, abandonó la cancha para el ingreso de Luis Fernando Muriel, quien tampoco pudo modificar el marcador.

Junior perdió la racha de dos victorias consecutivas que arrastraba en la Liga BetPlay y complicó sus opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Ahora necesita un rendimiento casi perfecto para poder defender el título al final de año.

Teófilo Gutiérrez citó una frase de Johan Cruyff en su cuenta oficial. Foto: Instagram @teogutierrez_

Más allá de lo hecho dentro del campo de juego, Teófilo Gutiérrez fue objeto de debate por sus palabras contra James Rodríguez y el fuerte enfrentamiento que tuvieron en el minuto 55.

Los ánimos ya estaban caldeados desde el primer tiempo, cuando Déiber Caicedo empujó a James y provocó que cayera al piso. El árbitro Rojas trató de calmar las aguas repartiendo tarjetas amarillas; sin embargo, no pudo evitar que los jugadores más experimentados de la cancha terminaran enfrentándose con gritos.

James y Teo fueron compañeros de mil batallas en la Selección Colombia en la era de José Pékerman. Juntos aportaron a la mejor presentación histórica en el Mundial de Brasil 2014, donde el volante cucuteño fue goleador con seis tantos y el atacante barranquillero reemplazó a Falcao García.

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James Rodríguez también se pronunció

Así como Teófilo Gutiérrez publicó una frase de Cruyff en medio de las críticas, James Rodríguez prefirió darle brillo al resultado de Atlético Nacional y su primera titularidad en la Liga BetPlay.

“Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza”, expresó el volante cucuteño.

James disputó 73 minutos del partido ante Junior de Barranquilla. En su balance general hizo dos remates, dio cuatro pases claves y completó una asistencia para el gol de Andrés Felipe Román en el primer tiempo.

Además, completó el 98 % de los pases intentados y recibió tres faltas. Su principal deuda fue en lo defensivo, aunque Nacional dejó una mejor cara en ese aspecto después de lo visto ante Llaneros y Millonarios.