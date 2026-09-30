El agarrón de James Rodríguez con Teófilo Gutiérrez en Nacional vs. Junior: quedó en video

Teófilo Gutiérrez registró una picante escena con James Rodríguez en la cancha del Atanasio Girardot de Medellín y quedó registrada en video. Iba el segundo tiempo del juego cuando el delantero del Junior le dijo de todo al volante de Atlético Nacional. Hubo una falta sobre la mitad de cancha y ahí se encontraron.

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Teo le pasó de mala gana el balón a James Rodríguez y ahí el jugador le respondió a los insultos, se carearon, se miraron a los ojos y se lanzaron las pullas ante la mirada del árbitro, que solamente observaba y no tomó los correctivos disciplinarios al minuto 55.

Varios jugadores de Nacional y Junior se acercaron para separar a James y Teófilo, que se señalaban, y se veían los gestos en la boca lanzando palabras. Ambos tienen pasado en la Selección Colombia y brillaron en aquella presentación del Mundial de Brasil 2014, cuando la Tricolor alcanzó los cuartos de final.

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En medio de ese cruce de palabras, James y Teófilo siguieron el partido, pero fue Atlético Nacional el que alargó el marcador tras un golazo de Andrés Román, quien volvió a sorprender vestido de nueve de área, superó el movimiento para evitar el offside y Ian Poveda le asistió para que se fuera de doblete en el 3-1 definitivo.

La tabla de la Liga Betplay

La victoria le permite a Atlético Nacional trepar hasta el segundo puesto de la tabla con 22 puntos, a dos del América de Cali con 24. Deportivo Cali baja al tercer lugar con 21 y Millonarios es cuarto con 20 unidades tras el empate 2-2 con el Independiente Medellín.

Con este partido menos, al club verdolaga solo le quedan tres juegos pendientes para colocarse al día en el campeonato (Boyacá Chicó en Tunja, Santa Fe y Tolima en Medellín).

La magia de James ante la mirada de Teófilo

El toque preciso de pelota de James Rodríguez marcó la diferencia y contó con el botín perfecto de sus compañeros, Andrés Sarmiento y Andrés Román, quienes no fallaron tras la fantasía del 10.

El primer tanto fue al minuto 8, cortesía de Andrés Sarmiento, quien tuvo que retirarse de la cancha por lesión en la segunda parte. Tras el cobro de tiro de esquina de James Rodríguez, el volante estuvo atento para captar el rebote y vencer a Jefferson Martínez.

Al 17′, Junior dejó libre a James, quien tuvo todo el tiempo para mirar y abrir la cancha con un preciso pase para que Andrés Román se vistiera de delantero, controlara y rematara con potencia tras entrar al área. Hasta ahí era el 2-1. El tercer tanto fue de Román tras pase de Poveda.