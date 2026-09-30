Policía recuperó 126 vehículos hurtados en Bello: paso a paso para saber si ahí está el suyo

La Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bello confirmaron la recuperación de 126 vehículos reportados como robados en el municipio. Esto lo lograron con una serie de operativos integrales que también dieron con la captura de 14 personas.

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Este contundente golpe fue detallado por el teniente coronel José Fernando Mazo, quien detalló la cantidad y los tipos de vehículos recuperados: 95 motocicletas y 31 carros.

@AlcaldiadeBello @Lore_GonzalezOs @PoliciaColombia Tte. Cnel. José Fernando Mazo Rivera, Comandante Distrito 6

La Policía reportó la recuperación de 126 automotores hurtados, entre ellos 31 vehículos y 95 motocicletas, mediante operativos de patrullaje, control y verificación. pic.twitter.com/GnEhkSMczT — Albeiro Posada Martínez. (@albeiroposada) September 29, 2026

“No solamente estamos recuperando los bienes de los ciudadanos, sino que estamos avanzando contra quienes participan en las diferentes etapas de esta cadena criminal, particularmente contra quienes hurtan, reciben, ocultan o comercializan vehículos y motocicletas de procedencia ilícita”, dijo Mazo.

Estos vehículos ahora están en manos de las autoridades, quienes colocaron a disposición estos automotores para que sus propietarios puedan solicitar el reintegro de ellos.

¿Cómo es posible verificar si su vehículo robado está entre los recuperados?

Para las personas que fueron afectadas, las autoridades colocaron a disposición el siguiente paso a paso:

Ingresar al portal web institucional de la Policía Nacional de Colombia: www.policia.gov.co. En la sección de “Ciudadanos” o “Servicios en Línea”, seleccionar la opción “Consulta de automotores recuperados”. Ingresar la placa de su vehículo o el número de chasis/motor para verificar la coincidencia en el sistema.

La Alcaldía de Bello reveló el operativo. Foto: X/@AlcaldiadeBello

También es posible simplemente acercarse a las instalaciones de la Sijín o de la Estación de Policía del Distrito 6 Norte de Bello con la cédula y la denuncia oficial del hurto.

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Una vez se haya identificado al propietario de los vehículos recuperados, la Fiscalía adelantará el proceso para el reintegro del bien. Este es un proceso que frecuentemente se realiza en la Policía Nacional con los operativos que tienen este tipo de resultados.

El reporte del hurto queda en el historial del vehículo y, aunque esto no representa un problema en sí, exige que cada vez que se realice un trámite se cuente con la documentación del reintegro del auto o moto.