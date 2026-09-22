Cayeron Los Buitres: banda que secuestró a una niña por accidente

Una investigación que comenzó después de un violento robo ocurrido el pasado 6 de abril en Bogotá terminó con la captura de seis hombres señalados de integrar la estructura delincuencial conocida como Los Buitres, dedicada, según las autoridades, al robo de camionetas de alta gama y al secuestro de sus víctimas.

Robo de carro en Bogotá puso en alerta a las autoridades: activaron un plan candado

El caso que puso la lupa sobre esta organización ocurrió en la localidad de Suba. Allí, un ciudadano fue despojado de su camioneta mediante intimidación y violencia. Dentro del vehículo se encontraba una menor de edad, quien fue rescatada esa misma noche gracias a la reacción de la Policía. El automotor también pudo ser recuperado y la niña fue entregada posteriormente a sus padres.

Desde ese momento, los investigadores del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana de Bogotá empezaron a investigar lo que había sucedido. De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, se trabajó durante cinco meses, analizando más de 100 horas de grabaciones, haciendo interceptaciones telefónicas, llevando a cabo entrevistas con víctimas y llevando a cabo reconocimientos fotográficos.

La investigación permitió establecer que los integrantes de Los Buitres realizaban seguimientos previos a sus posibles víctimas. Identificaban sus rutinas, lugares de residencia y recorridos para determinar el momento más conveniente para actuar.

El objetivo eran principalmente personas que llegaban a sus viviendas y descendían de sus vehículos. En ese momento, los delincuentes las abordaban con armas de fuego, las golpeaban e intimidaban para apoderarse de los automotores. En algunos casos, las víctimas eran retenidas temporalmente mientras los vehículos eran trasladados a lugares clandestinos.

Posteriormente, las camionetas de alta gama eran comercializadas ilegalmente, incluso con destino a grupos armados en Norte de Santander, según la investigación. Otros vehículos eran utilizados para el negocio de autopartes en Bogotá. Para facilitar estas operaciones, la organización presuntamente contaba con personas encargadas de falsificar placas y modificar documentos, además de redes dedicadas a la receptación.

Aunque el número de carros robados ha bajado durante el último año, hay algunos modelos que siguen siendo el centro de atención de los delincuentes Getty Images Foto: UCG/Universal Images Group via G

Las autoridades realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en sectores de Bosa y Puente Aranda, procedimientos que permitieron concretar seis capturas. Entre los detenidos se encuentra alias Homero, señalado como principal cabecilla y encargado de planear y supervisar las acciones del grupo.

También fue capturado alias El Costeño, a quien las autoridades identifican como coordinador de los hechos violentos, y alias El Flaco, señalado de participar directamente en el sometimiento de las víctimas. Según la Policía, varios de los capturados cuentan con antecedentes por delitos como hurto, secuestro, tráfico de estupefacientes, extorsión y porte ilegal de armas.

A Los Buitres se les atribuyen al menos cinco hurtos bajo esta modalidad. Durante los operativos fueron incautados tres computadores, seis teléfonos celulares y munición. Además, la Policía aseguró que logró afectar las rentas de la estructura en aproximadamente 200 millones de pesos mensuales.

Revelan video de los últimos momentos de Cristian Garzón, el guarda de TransMilenio asesinado en Soacha

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los detenidos enfrentan investigaciones por delitos como concierto para delinquir, hurto y secuestro simple.

El comandante Cristancho destacó que la investigación permitió no solo esclarecer los hechos ocurridos desde abril, sino también anticiparse a posibles nuevos hurtos de vehículos. Las autoridades señalaron que continuarán las labores contra estructuras dedicadas al robo de automotores en Bogotá.