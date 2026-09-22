Un incendio y un sismo mantienen afectada a Sáchica: comunidad hace llamado urgente a la UNGRD por ayuda

La comunidad de Sáchica, en Boyacá, hizo una solicitud urgente al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, para reforzar la atención del incendio forestal que continúa afectando a Villa de Leyva, Chíquiza y Sáchica.

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La petición fue presentada este 22 de septiembre; en el documento, la comunidad expone la situación que atraviesa la provincia de Ricaurte Alto y advierte sobre las consecuencias que podría generar la expansión del incendio hacia sectores de especial importancia ambiental.

De acuerdo con el balance citado por los habitantes, cerca de 1.200 hectáreas han resultado afectadas por la conflagración. De esa extensión, aproximadamente 715 hectáreas corresponderían al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, una cifra que representaría cerca del 10,4 % del área total de esta zona protegida.

La comunidad considera especialmente preocupante la cercanía del fuego con el santuario, debido a la importancia que tiene este ecosistema para la región. Según lo expuesto en el comunicado, Iguaque cumple una función relevante en la regulación del recurso hídrico y sus fuentes abastecen diferentes acueductos y nacimientos de agua que benefician a Villa de Leyva y otros municipios, con una población superior a las 30.000 personas.

Documento de la comunidad de Sáchica al director de la UNGRD, David Tamayo. Foto: Captura toma de redes sociales

Además del componente hídrico, los habitantes resaltaron el valor ambiental del área protegida por la presencia de especies de fauna y flora de interés, incluidos ejemplares endémicos que podrían verse afectados por el avance de las llamas.

La preocupación aumentó debido a que el incendio, iniciado el pasado 19 de septiembre en el sector de La Marmolera, en el cerro San Marcos de Villa de Leyva, permanece activo y ha alcanzado diferentes sectores de los tres municipios.

La comunidad también señaló que, de acuerdo con los reportes de monitoreo realizados en la zona, uno de los frentes que presenta mayor preocupación se habría desplazado hacia el norte de la montaña, en dirección a la laguna de Iguaque. También se han reportado puntos activos en el costado occidental, el sector de Gachá, dentro de la jurisdicción de Villa de Leyva, y San Miguel, donde se habría registrado una mayor intensidad del fuego.

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A esta situación se suma el sismo de magnitud 3,4 registrado el 21 de septiembre, con epicentro en Chíquiza, hecho que, según la comunidad, incrementa la vulnerabilidad de la zona mientras continúa la emergencia.

Por ello, los habitantes de Sáchica solicitaron a la UNGRD fortalecer de manera urgente las capacidades desplegadas en el territorio, incluidos recursos aéreos, equipos terrestres y acompañamiento técnico. También pidieron que dentro de las acciones de respuesta se priorice la protección de la fauna y los ecosistemas que podrían quedar expuestos al avance del incendio.