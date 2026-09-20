Durante la tarde del pasado 19 de septiembre, se registró un incendio forestal en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, específicamente en la zona conocida como La Marmoletra.
Los videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron llamas de gran altura que han afectado el terreno y generado preocupación entre los habitantes del sector.
Desde que se conoció el hecho, el Gobierno nacional, las autoridades locales y los organismos de socorro han acompañado la atención de la emergencia y desplegado diferentes acciones para controlar el incendio.
Siga el minuto a minuto:
11:20 a. m.: llegan más helicópteros para ayudar en la emergencia
El gobernador Carlos Amaya informó en su cuenta de X sobre la llegada de dos aeronaves más para atender el incendio en Villa de Leyva. Con estas, ya son cuatro los helicópteros desplegados en la zona: dos contratados por la Gobernación de Boyacá y dos enviados por el Gobierno nacional.
Cuatro helicóptero de la Fuerza Aérea llegaron a Villa de Leyva en las últimas horas para apoyar las labores de control y extinción del incendio en el cerro San Marcos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/1J35GqObOI— Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026
11:10 a. m.: MinAmbiente informa que el incendio “habría sido provocado”
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, expresó su agradecimiento a las más de 250 personas que han estado atendiendo la emergencia en Villa de Leyva.
Por medio de su cuenta de X, el funcionario también afirmó que se seguirán realizando las coordinaciones necesarias para responder a la emergencia. Adicionalmente, Arjona comentó que, según información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado.
“Las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, comentó.
Agradezco a las más de 250 personas que se encuentran en terreno atendiendo el incendio forestal en Villa de Leyva. Bomberos, organismos de socorro, autoridades y demás equipos trabajan de manera articulada, mientras el apoyo aéreo fortalece las labores para controlar el fuego.… pic.twitter.com/rlLI6KThqR— Fabio Arjona (@fabio_arjona) September 20, 2026
10:23 a. m.: Gobernación de Boyacá entrega balance de la emergencia
El gobernador Carlos Amaya entregó el balance de las operaciones que se han llevado a cabo con corte a las 10:15 a. m. El funcionario indicó que 70 hectáreas se han visto afectadas por la emergencia, que se han realizado 24 descargas desde dos helicópteros y que se han utilizado más de 27.000 litros de agua.
Entregamos balance de las operaciones realizadas frente al incendio que se presenta en Villa de Leyva, a corte de las 10:15 a. m.— Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 20, 2026
¡Confianza, trabajo duro y fe!
📹👇🏻 pic.twitter.com/pNNglcYdT4
10:19 a. m.: UNGRD reporta la situación de los incendios activos en el país
La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres compartió el más reciente monitoreo de los incendios forestales activos en Colombia.
Junto con el que se registra en Villa de Leyva, hay otros 18 incendios activos en siete departamentos.
#UNGRDInforma | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene monitoreo de los incendios forestales en Colombia. Actualmente, se presentan:— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 20, 2026
🔹 19 incendios activos en 7 departamentos.
🔹 8 incendios controlados.
Los departamentos donde se concentran las… pic.twitter.com/SohOlXlkih
10:06 a. m.: así está el panorama actual de los incendios en Villa de Leyva
Videos e imágenes compartidas con SEMANA muestran la situación actual, mientras los organismos de socorro, junto con la Gobernación y la Alcaldía del municipio, atienden la emergencia.
Así es el panorama actual en Villa de Leyva, donde un incendio forestal afecta la zona rural desde la tarde del pasado 19 de septiembre. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/vp62ZZRiDM— Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026
9:30 a. m.: Helicópteros de las FAC y Gobernación de Boyacá realizan primeros sobrevuelos
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó en redes sociales sobre la llegada del helicóptero contratado por la administración departamental para apoyar las labores de atención del incendio forestal.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que la aeronave de la FAC realizará circuitos cada 15 minutos para apoyar las labores de control del incendio.
Agradecemos al Gobierno nacional. Acaba de llegar el helicóptero de la @FuerzaAereaCol para apoyar las labores de control y extinción del incendio en Villa de Leyva.— Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 20, 2026
Esta aeronave se suma a la contratada por la @GobBoyaca, que está hace cerca de dos horas haciendo descargas.… pic.twitter.com/Vz0as4NomN
Hace más de hora y media, uno de los helicópteros contratados por la Gobernación realiza descargas para controlar el incendio que se presenta en Villa de Leyva.— Gobernación de Boyacá (@GobBoyaca) September 20, 2026
La instrucción del gobernador @CarlosAmayaR es no parar hasta controlarlo.
¡Confianza, trabajo duro y fe! pic.twitter.com/IdIUuw6bSm
9:18 a. m.: Hoteles en Villa de Leyva son evacuados
Ante la emergencia que se vive en el municipio, los hoteles han tomado la decisión de evacuar con el objetivo de proteger la vida de sus huéspedes.
Evacúan hoteles en Villa de Leyva por un incendio forestal que mantiene en alerta al municipio. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/w0Opgr7Lhi— Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026
08:30 a. m.: MinInterior comparte avances de la emergencia
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, compartió las más recientes actualizaciones acerca del incendio forestal registrado en Villa de Leyva.
En palabras del funcionario, el fuego ha reducido su velocidad, lo que ha permitido avanzar en las labores de las entidades que buscan controlarlo.
Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio en Villa de Leyva:— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 20, 2026
Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana.
En este… https://t.co/6afxu3OaWK