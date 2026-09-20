Durante la tarde del pasado 19 de septiembre, se registró un incendio forestal en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, específicamente en la zona conocida como La Marmoletra.

“Villa de Leyva no está sola”: Abelardo De La Espriella anuncia apoyo del Gobierno Nacional ante incendio forestal

Los videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron llamas de gran altura que han afectado el terreno y generado preocupación entre los habitantes del sector.

Desde que se conoció el hecho, el Gobierno nacional, las autoridades locales y los organismos de socorro han acompañado la atención de la emergencia y desplegado diferentes acciones para controlar el incendio.

Siga el minuto a minuto:

11:20 a. m.: llegan más helicópteros para ayudar en la emergencia

El gobernador Carlos Amaya informó en su cuenta de X sobre la llegada de dos aeronaves más para atender el incendio en Villa de Leyva. Con estas, ya son cuatro los helicópteros desplegados en la zona: dos contratados por la Gobernación de Boyacá y dos enviados por el Gobierno nacional.

11:10 a. m.: MinAmbiente informa que el incendio “habría sido provocado”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, expresó su agradecimiento a las más de 250 personas que han estado atendiendo la emergencia en Villa de Leyva.

Por medio de su cuenta de X, el funcionario también afirmó que se seguirán realizando las coordinaciones necesarias para responder a la emergencia. Adicionalmente, Arjona comentó que, según información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado.

“Las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, comentó.

10:23 a. m.: Gobernación de Boyacá entrega balance de la emergencia

El gobernador Carlos Amaya entregó el balance de las operaciones que se han llevado a cabo con corte a las 10:15 a. m. El funcionario indicó que 70 hectáreas se han visto afectadas por la emergencia, que se han realizado 24 descargas desde dos helicópteros y que se han utilizado más de 27.000 litros de agua.

10:19 a. m.: UNGRD reporta la situación de los incendios activos en el país

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres compartió el más reciente monitoreo de los incendios forestales activos en Colombia.

Junto con el que se registra en Villa de Leyva, hay otros 18 incendios activos en siete departamentos.

10:06 a. m.: así está el panorama actual de los incendios en Villa de Leyva

Videos e imágenes compartidas con SEMANA muestran la situación actual, mientras los organismos de socorro, junto con la Gobernación y la Alcaldía del municipio, atienden la emergencia.

9:30 a. m.: Helicópteros de las FAC y Gobernación de Boyacá realizan primeros sobrevuelos

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó en redes sociales sobre la llegada del helicóptero contratado por la administración departamental para apoyar las labores de atención del incendio forestal.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que la aeronave de la FAC realizará circuitos cada 15 minutos para apoyar las labores de control del incendio.

9:18 a. m.: Hoteles en Villa de Leyva son evacuados

Ante la emergencia que se vive en el municipio, los hoteles han tomado la decisión de evacuar con el objetivo de proteger la vida de sus huéspedes.

08:30 a. m.: MinInterior comparte avances de la emergencia

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, compartió las más recientes actualizaciones acerca del incendio forestal registrado en Villa de Leyva.

En palabras del funcionario, el fuego ha reducido su velocidad, lo que ha permitido avanzar en las labores de las entidades que buscan controlarlo.