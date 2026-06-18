Reconocida periodista renuncia en vivo tras difundir por error la muerte del padre de Lionel Messi

Una grave falla en los protocolos de verificación informativa sacudió este jueves, 18 de junio, a los medios digitales en Argentina. La reconocida actriz y conductora Florencia Peña anunció su renuncia definitiva al canal de streaming Luzu TV, luego de haber informado erróneamente al aire el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro del fútbol Lionel Messi.

El episodio provocó una severa reacción de la empresa de comunicación y un enérgico comunicado de la familia del futbolista.

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En plena transmisión, la conductora interrumpió el diálogo para comunicar de manera prioritaria el supuesto deceso. “Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi”, afirmó al aire, interactuando con su equipo de producción.

Segundos después, ante la advertencia de que la información provenía de rumores no confirmados en redes sociales como X, Peña se retractó parcialmente: “Me tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”.

La difusión del dato falso generó un impacto inmediato debido al sensible escenario que rodea al entorno del capitán de la Selección Argentina. Días atrás, tras un partido ante Argelia, el propio Lionel Messi había manifestado públicamente haber atravesado “días difíciles”, coincidiendo con reportes de la prensa de Buenos Aires sobre complicaciones de salud de su padre.

Florencia Peña renuncia a Luzu TV tras difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi Foto: x

Ante la magnitud de la noticia falsa, la familia Messi difundió un comunicado oficial a través de los medios locales, detallando que Jorge Messi “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

En la misiva, el entorno del futbolista expresó su profundo malestar: “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Asimismo, sentenciaron que ninguna versión externa debe considerarse válida si no proviene de sus canales oficiales.

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La respuesta institucional de Luzu TV fue drástica. El empresario Nicolás Occhiato publicó un comunicado donde calificó de “inadmisible” la difusión de información sensible sin la debida verificación previa.

“Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”, dice el texto.

Por su parte, Peña, figura de altísima trayectoria en la televisión, el teatro y el cine argentino, utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas a los afectados y explicar lo sucedido.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por ‘cucaracha’ por la producción del programa y yo confié”, aclaró la actriz.

No obstante, asumió las consecuencias del error: “Me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.