A los 41 años, Cristiano Ronaldo detalla la combinación exacta de su desayuno para construir músculo

Con un porcentaje de grasa corporal cercano al 7% y un rendimiento físico que emula al de un atleta de 30 años, el astro portugués demuestra que su éxito no es obra de la casualidad, sino de un estilo de vida meticulosamente estructurado. Estos son los detalles más íntimos y estrictos de la alimentación del delantero portugués, sus elecciones matutinas como los alimentos que tiene terminantemente prohibidos.

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Así desayuna el astro portugués

Para sostener las intensas jornadas de entrenamiento y la exigencia de la alta competencia, la primera comida del día de Cristiano Ronaldo evita los excesos de carbohidratos refinados. Las mañanas del futbolista comienzan con una combinación estratégica de nutrientes.

El desayuno del delantero portugués incluye una taza de café, ideal para activar el sistema nervioso y mejorar el estado de alerta sin azúcares añadidos. Para complementar, añade huevos, su principal fuente de proteína de alta calidad por la mañana, esenciales para la recuperación y el mantenimiento de la masa muscular.

Cristiano Ronaldo ha convertido en los cinco mundiales que ha disputado un total de ocho goles. Foto: FIFA

Finalmente, incluye aguacate, que aporta las grasas saludables y ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para mantener la energía estable durante horas y evitar picos de insulina. Esta combinación nutricional le permite comenzar el día con un metabolismo óptimo y asegurar una absorción eficiente de nutrientes desde las primeras horas.

Los alimentos prohibidos: cero azúcar y nada de harinas

La disciplina de Cristiano Ronaldo no conoce de días libres ni de “vacaciones” cuando se trata de su nutrición. Existen ciertos ingredientes que están completamente vetados de la despensa del jugador.

El azúcar refinado se elimina incluso en cantidades minúsculas debido a su impacto inflamatorio y su nulo aporte nutricional para un deportista de alto rendimiento. En cuanto a los carbohidratos, el delantero no consume alimentos elaborados con harinas como el pan o la pasta. En su lugar, obtiene toda la carga glucémica y energética necesaria directamente de fuentes vegetales limpias y arroz integral.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los expertos en nutrición deportiva es la ausencia absoluta de leche en la dieta de cristiano. Los motivos biológicos detrás de esta drástica decisión, la cual ha reabierto un viejo debate en el mundo del deporte, el consumo de leche en la edad adulta va “contra la naturaleza”. Cristiano prefiere hidratarse exclusivamente con agua mineral, jugos naturales exprimidos y bebidas isotónicas libres de azúcar.

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Almuerzos y cenas

El resto del día de Ronaldo sigue la misma línea de simplicidad y pureza biológica. Sus almuerzos suelen consistir en pollo a la plancha o pescados frescos, acompañados de abundantes vegetales.

Para la cena, la regla de oro es la ligereza. El portugués opta por filetes de pescado o carne magra con verduras cocidas de manera sencilla, utilizando grasas saludables como el aceite de coco para su preparación.

Cristiano Ronaldo, capitán y referente de Portugal. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Un factor crucial en su rutina es cenar temprano. Esto favorece una digestión rápida antes de dormir, lo cual impacta directamente en la calidad de su sueño, un pilar que en su entorno consideran tan vital como el propio entrenamiento en el campo de juego. El objetivo siempre es consumir productos que mantengan un aporte de energía constante y que permitan mantener un porcentaje de grasa muy bajo.

Para atletas de élite como Cristiano Ronaldo, su dieta es tan crucial como sus entrenamientos. A medida que ha ido aprendiendo a entender su cuerpo en todas sus etapas, ha ido eliminando ciertos alimentos de su alimentación.