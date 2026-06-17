“Que llegue el día”: Luis Díaz confiesa qué es lo primero que haría si Colombia sale Campeona del Mundo

En una íntima conversación para Billboard Colombia, el futbolista Luis Díaz y el cantante de música urbana Ryan Castro compartieron detalles sobre sus trayectorias, sus gustos musicales y las expectativas frente al futuro del combinado nacional. El encuentro, grabado durante la concentración del equipo en Orlando, Florida, coincide con el debut de la Selección Colombia hoy 17 de junio frente a Uzbekistán, un compromiso que ya se vive con alta expectativa entre los aficionados.

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El diálogo entre ambos referentes nacionales sirvió para trazar un paralelismo entre sus orígenes y el éxito internacional que hoy experimentan. De acuerdo con las declaraciones publicadas por el citado medio de comunicación, tanto Díaz como Castro recordaron las dificultades económicas y de infraestructura que marcaron sus respectivas infancias.

Por un lado, el futbolista evocó sus primeros años en Barrancas, La Guajira, donde jugaba descalzo en canchas de arena en medio de un entorno fuertemente influenciado por la música vallenata. Por el otro, el artista antioqueño recordó su crecimiento en el barrio Pedregal de Medellín, donde combinaba su sueño musical con diversos empleos informales antes de consolidarse en la escena urbana.

Uno de los puntos más llamativos de la conversación se dio cuando Castro le preguntó al atacante sobre su posible reacción en caso de coronarse campeón del mundo con la Selección Colombia. Ante el interrogante, Díaz se mostró visiblemente emocionado pero cauto frente al futuro:

“Yo me vuelvo loco. Yo no sé ni qué haría, la verdad... Es que uno no sabía. Mejor dicho, yo haría tantas cosas. Uno no sabe cómo va a reaccionar”, afirmó el futbolista, añadiendo que “para responderte esa pregunta es como que primero que llegue ese día y de ahí para allá miraremos qué hacemos... hay es que camellar para llegar allá”.

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Asimismo, al ser entrevistados sobre la preparación mental previa a sus respectivas presentaciones, los protagonistas evidenciaron una marcada confluencia de géneros. Díaz explicó que géneros urbanos como el reguetón y el trap son indispensables en su lista de reproducción antes de saltar a la cancha. No obstante, subrayó que cuando experimenta nostalgia por su país en Europa, acude de inmediato al vallenato clásico. En contraste, Ryan Castro confesó que para concentrarse antes de un concierto prefiere baladas tradicionales y rancheras.

Esta revelación de camerino se da en un momento crucial para la Tricolor, que se enfrenta hoy contra Uzbekistán. La antesala del compromiso estuvo marcada por un espectacular banderazo de hinchas colombianos, quienes con camisetas, banderas y cánticos contagiaron de la “fiebre amarilla” las calles cercanas a la concentración, demostrando el respaldo absoluto al proceso del equipo nacional de cara a sus nuevos retos internacionales.