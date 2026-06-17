La razón por la que la Fifa investigaría a la doble de Shakira, quien podría enfrentar una costosa demanda por cuenta del Mundial

La cantante e imitadora venezolana Rebeca Maiellano, conocida internacionalmente en el mundo del espectáculo como Shakibecca, se encuentra en el centro del debate tras reportes que señalan un posible conflicto legal con la Fifa.

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La controversia se originó tras una presentación pública en la que utilizó elementos y temas musicales vinculados de forma directa con la Copa Mundial de la Fifa 2026, lo que encendió las alarmas sobre el uso no autorizado de propiedad intelectual protegida.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio, tres días antes de la ceremonia de apertura oficial del torneo global. Maiellano se presentó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, donde interpretó Dai Dai, la canción oficial del Mundial de este año, cuya autoría e interpretación principal corresponde a Shakira junto al artista Burna Boy.

El núcleo del problema radica en la temporalidad y el contexto de la presentación. Al haber interpretado la pieza musical antes de su lanzamiento global en la inauguración oficial del torneo y, presuntamente, haber utilizado logotipos, marcas y gráficos promocionales protegidos por derechos de autor, la artista habría incurrido en una infracción de las normas de propiedad intelectual que amparan las producciones de la entidad futbolística.

Según un informe publicado por el medio internacional Hola!, la Fifa mantiene un monitoreo estricto sobre el uso de sus activos comerciales. Los nombres de los torneos, las mascotas, los diseños gráficos y la música oficial están protegidos por normas internacionales de propiedad intelectual para salvaguardar los acuerdos comerciales con patrocinadores oficiales y cadenas de transmisión autorizadas.

Especialistas en derecho sugieren que las acciones de la federación suelen endurecerse cuando se detecta un posible beneficio comercial, directo o indirecto, o cuando las presentaciones pueden inducir al público a creer que existe un respaldo institucional o un vínculo oficial con el artista o la marca.

Sin embargo, hasta el momento, ni la Fifa ni los representantes legales de la entidad han presentado una demanda o una sanción económica formal contra Rebeca Maiellano. El caso se encuentra en una fase de revisión y supervisión del uso de marca.

Maiellano cuenta con una trayectoria de más de 20 años dedicada a recrear la identidad artística, la voz y las complejas coreografías de Shakira. Desde sus inicios en programas de talento en Venezuela durante su adolescencia, ha consolidado una comunidad digital que supera los 650.000 seguidores en redes sociales, operando de manera independiente y aclarando de forma reiterada que no posee afiliación oficial con el equipo de trabajo de la barranquillera.

Frente a las críticas, Maiellano se defendió públicamente ante los medios de comunicación. La imitadora enfatizó que su labor se fundamenta en una profunda admiración por Shakira y que sus intervenciones corresponden a un tributo respetuoso de una fanática dedicada al legado de la colombiana.

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El debate coincide con el balance positivo que dejó la participación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026. La presentación oficial de Dai Dai estuvo acompañada de un amplio despliegue cultural en el que también destacaron los colombianos J Balvin y Ryan Castro.

Mientras muchos celebran el impacto de los artistas colombianos en el escenario internacional, la situación de Shakibecca permanece bajo observación jurídica. El caso pone de relieve la delgada línea que separa los homenajes artísticos de las restricciones comerciales impuestas por las grandes corporaciones organizadoras de eventos mundiales.