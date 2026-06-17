Notificación de Harry Kane para Messi y Mbappé: doblete resuena en lista de goleadores históricos en mundiales

Con una exhibición magistral frente a Croacia, Harry Kane comandó el triunfo 4-2 de Inglaterra tras marcar un doblete que además lo mete en la historia de las Copas del Mundo. Fueron dos goles de gran factura que mostraron su potencial y que no solo aseguraron los primeros tres puntos del Grupo L de los ‘Tres Leones’, sino que catapultan su nombre en los libros dorados, donde ya están Lionel Messi y Miroslav Klose.

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Con estas anotaciones en Dallas, Harry Kane alcanzó la emblemática cifra de 10 goles en la historia de los Mundiales, una marca que muy pocos han logrado y que le permite ingresar de forma oficial al selecto Top 10 en la Copa del Mundo.

Cabe recordar que el delantero del Bayern Múnich ya ostentaba la Bota de Oro de Rusia 2018 con seis tantos y sumó dos más en Qatar 2022. Con el doblete a Croacia en la cita de 2026, alcanzó la línea de leyendas absolutas del balompié mundial.

Además de ingresar al olimpo, el atacante de 32 años igualó a Gary Lineker como el máximo anotador de Inglaterra en mundiales. Su constancia en las redes, además, lo ubica a la par de figuras como Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Perú) y Thomas Müller (Alemania), manteniéndose como el único futbolista inglés activo con posibilidades reales de seguir escalando en el ranking definitivo, donde Lionel Messi ya igualó el primer lugar.

La tabla clasificatoria de goleadores en mundiales se encuentra en un momento vibrante y con la competencia en furor tras los recientes movimientos en este inicio de Mundial en Norteamérica. La tabla expone un liderato compartido con Lionel Messi, quien se fue de triplete en su debut ante Argelia, y el alemán Miroslav Klose.

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Este doblete también resuena en el francés Kylian Mbappé, quien a sus 27 años de edad ya suma 14 anotaciones en mundiales, en 15 partidos jugados, número que alcanzó, también, en la primera fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026, tras un doblete a Senegal en Nueva York.

Harry Kane contra Croacia. Foto: Getty Images

De resto, no asoman más candidatos en competencia, a no ser que en próximas fechas Cristiano Ronaldo o Neymar, empatados con ocho goles, puedan estar en el Top 10. Dos más le colocaría a cualquiera en la misma fila de Harry Kane.