Espectacular doblete de Harry Kane para retumbar en el Mundial 2026: asusta a Croacia y avisa a Colombia

Harry Kane comienza por todo lo alto su participación en el Mundial 2026. El delantero del Bayern Múnich, compañero de Luis Díaz, luego de ser campeón de la Bundesliga con Lucho, se lució desde el primer minuto en la Copa del Mundo y su presencia en la zona de ataque colocó colocó bajo extremas condiciones a la Selección Croacia.

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Inglaterra abrió el marcador al minuto 12 luego de ejecutar de gran manera un penalti, que tuvo que ser repetido tras la atajada del portero de Croacia que estaba adelantado. Harry Kane fue de nuevo al remate y no dejó dudas de su calidad para el 1-0 a favor de los ingleses, que otra vez asoman como candidatos al título.

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA



Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Luego, tras un tiro de esquina, el atacante del Bayern saltó como en la NBA y se topó con el balón en el aire para mandarla al fondo de la red sobre el minuto 85. Un golazo típico de nueve de área para bajar la fuerza mental de los croatas que incluso alcanzaron a ver ilusiones de triunfo, pero era cuestión de tiempo para que los ingleses cambiaran de marcha e hicieran valer el doblete del capitán.

¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



El 9 se elevó completamente solo y no falló para el 2-1 vs. Croacia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LscbD0K0mW — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Fue un partidazo con el sello Kane, donde Croacia respondió con otros dos goles para emparejar un partidazo que se disputó en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Jude Bellingham anotó el tercero a comienzos del segundo tiempo y ya avisaba lo peor para los balcánicos.

Con este nuevo doblete en su cuenta personal, Kane no solo resolvió el partido para el equipo inglés, sino que continúa agigantando una leyenda que ya parece inalcanzable en el equipo nacional de Inglaterra. Harry llegó a la impresionante cifra de 80 goles internacionales en 115 apariciones con la camiseta de su país.

Harry Kane agranda su leyenda en Inglaterra

Así, se consolida firmemente en el primer puesto de la lista de goleadores históricos de la Selección de Inglaterra, que logró en el año 2023 cuando le arrebató el puesto a Wayne Rooney.

Puesto Jugador Goles anotados Partidos jugados Estado 1 Harry Kane 80 115 Activo (Mundial 2026) 2 Wayne Rooney 53 120 Retirado 3 Sir Bobby Charlton 49 106 Fallecido 4 Gary Lineker 48 80 Retirado 5 Jimmy Greaves 44 57 Fallecido

De esta manera, Inglaterra pega durísimo en la primera fecha del Mundial 2026 con Harry Kane a la cabeza. Al final, fue un 4-2 para sumar tres puntos claves en el grupo L y tomar ventaja hacia el primer puesto. Jude Bellingham y Marcus Rashford agrandaron la cuenta inglesa en la Copa del Mundo.

Colombia sigue atenta lo que suceda en esta zona de competencia, ya que de acá saldría el rival en la siguiente fase.