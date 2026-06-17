Cristiano Ronaldo no pasó del empate a un gol en el debut mundialista de Portugal, en un partido en el que el astro luso no brilló ni marcó, todo lo contrario que su alter ego, el argentino Lionel Messi, el martes en Kansas City.

Ronaldo igualó la hazaña de Messi de jugar en seis Mundiales, pero se quedó, por ahora, sin marcar, lo que habría supuesto una gesta histórica que el argentino no podrá tener: la de anotar al menos un gol en seis Mundiales. El capitán de la Albiceleste se marchó de vacío en Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo reacciona al empate contra RD Congo. Foto: AP Photo/Ashley Landis

A CR7, acostumbrado durante toda su carrera a correr detrás de los récords individuales, le quedará aún la oportunidad de dejar su huella en la historia del torneo en, al menos, los dos partidos restantes que le quedan a Portugal en el Grupo K del Mundial, contra Uzbekistán y Colombia.

A sus 41 años y tal como lo había anunciado su seleccionador, el español Roberto Martínez, Ronaldo fue la punta de lanza de la Seleçao, pero pasó completamente desapercibido, como lo demuestran las estadísticas: apenas tocó 25 balones (el que menos de todos los titulares) y ni cometió ni recibió ninguna falta.

RD Congo dejó frío a Portugal: sorpresivo gol puso patas arriba debut del Mundial 2026

Apenas tres disparos, ninguno entre palos, fue toda la aportación de un Ronaldo que por momentos pareció ofuscado.

El chasco de Ronaldo en Houston contrasta con el día de felicidad absoluta que vivió Messi el martes en Kansas City.

La reacción de Cristiano Ronaldo

Cuando no suelen salirle las cosas, Cristiano refleja que su frustración es total. Para esta ocasión no fue la excepción; a ras de campo dejó ver que estuvo molesto y frustrado por las acciones en las que no logró marcar.

Grabaciones desde la tribuna dejaron ver al astro luso manoteando a sus compañeros, en otros momentos aplaudiendo en busca de aprobación de la afición portuguesa y hasta reprimiendo el malestar por un cántico que le hacían.

LA REACCIÓN DEL BICHO TRAS EL EMPATE DE PORTUGAL ANTE CONGO POR 1 A 1 EN EL #MundialEnDSPORTS ✖️🇵🇹#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IShclaIrOA — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

“Messi, Messi, Messi” se escuchó corear al escenario mientras CR7 se despedía con rumbo a los camerinos. Ante esto no salió al corte, pero sí se vio como una provocación después del triplete del día anterior de Lionel en el estreno victorioso de Argentina.

A través de sus redes sociales, la figura de Portugal también reaccionó al liviano empate que tuvieron con los suyos. Allí aclaró: “No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado”.

Los cuatro colombianos que Cristiano Ronaldo sigue en Instagram: dos jugarán el Mundial 2026

“Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, avisó para los próximos rivales, que serán Uzbekistán y Colombia, los cuales se enfrentarán esta noche desde las 9:00 p.m. en el Azteca de Ciudad de México.

Colombia se llena de ilusión

El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo será el último de los sudamericanos en entrar en acción en la fecha 1 del Mundial 2026. Tras la terminación de dicho compromiso, ya se podrá hacer un balance de lo que será la definición de todas las zonas.

La Tricolor, en caso de vencer a los uzbekos, podría tomar de entrada la cima del grupo K. Valga recordar que quedar primero sería aprovechado para tener un camino más amable en las rondas de dieciseisavos, octavos y demás que se aproximen.