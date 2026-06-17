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RD Congo dejó frío a Portugal: sorpresivo gol puso patas arribas debut del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y las demás figuras del elenco luso se vieron sorprendidos antes del cierre del primer tiempo. Colombia mira de reojo a su rival de la fecha 2.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

17 de junio de 2026 a las 1:02 p. m.
Yoane Wissa, delantero de RD Congo, le marcó a Portugal en su debut en el Mundial 2026.
Yoane Wissa, delantero de RD Congo, le marcó a Portugal en su debut en el Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

Siguen las sorpresas en el Mundial 2026. Portugal salió al ruedo este miércoles ante RD del Congo a la que se pensaba que le iba a ganar fácilmente.

Seis minutos nada más tardaron los europeos para vulnerar el arco rival. Después de eso se pensaba que seguiría la faena de los de Cristiano Ronaldo y compañía, pero no fue así. Al 45+5 Yoane Wissa sorprendió por los aires para poner 1-1 el marcador antes del descanso.

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