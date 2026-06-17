RD Congo dejó frío a Portugal: sorpresivo gol puso patas arribas debut del Mundial 2026

Siguen las sorpresas en el Mundial 2026. Portugal salió al ruedo este miércoles ante RD del Congo a la que se pensaba que le iba a ganar fácilmente.

Seis minutos nada más tardaron los europeos para vulnerar el arco rival. Después de eso se pensaba que seguiría la faena de los de Cristiano Ronaldo y compañía, pero no fue así. Al 45+5 Yoane Wissa sorprendió por los aires para poner 1-1 el marcador antes del descanso.

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