Portugal vs. RD Congo: canal y hora para ver el partido del Mundial 2026 en vivo

Portugal jugará contra RD Congo este miércoles 17 de junio por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Será en el estadio Houston, por la primera fecha del grupo K, y la hora de arranque está programada para las 12:00 p.m. (hora Colombia). Los canales para ver, en vivo, son DSports y Paramount+.

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En RD Congo no hay temor por Portugal

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sebastián Desabre, dijo el martes que su equipo está ilusionado y sin miedo de enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien esperan neutralizar de manera colectiva.

“Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, ​​hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado”, aseguró en conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles en el Houston Stadium de Texas, en la apertura del Grupo K.

Sébastien Desabre, entrenador de la Selección de RD Congo. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Desabre aclaró que no tiene estrategias individuales para neutralizar al “Comandante”, la estrella del equipo, o para el cerebral Vitinha del PSG.

“Creo que aquí se necesita un trabajo colectivo. No se trata solo de Cristiano Ronaldo. Por supuesto, es decisivo, es muy influyente en su juego. Probablemente sea uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ​​pero intentaremos enfrentarlo colectivamente. Es un verdadero desafío para nuestras defensas; en las jugadas a balón parado es donde él es el mejor”, indicó.

“Pero no nos estamos centrando solo en un jugador. Creo que sería un problema si solo hiciéramos eso, porque hay mucha fuerza y ​​muchos jugadores diferentes, y por eso es tan emocionante para nosotros. Nos emociona ver cómo le irá a mi equipo mañana”, agregó.

Dijo ser consciente de que se enfrenta a una de las mejores selecciones del mundo y de la capacidad goleadora de CR7. “Le deseo mucha suerte, espero que anote goles, pero no contra nosotros”, sostuvo.

Portugal en entrenamiento previo al partido contra RD Congo por el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Desabre dijo contar con toda su plantilla disponible, que asume la presión que reporta un primer duelo, al volver a una Copa del Mundo después de 52 años.

“Quiero que mi equipo juegue, vamos a asumir riesgos en la justa medida. Tenemos jugadores muy buenos con diferentes perfiles que podríamos alinear”.

¿Qué canal pasa en vivo Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Mundial 2026 - fecha 1 grupo K

Estadio: Houston

Houston Fecha: miércoles, 17 de junio de 2026

miércoles, 17 de junio de 2026 Hora: 12:00 p. m. (hora colombiana)

12:00 p. m. (hora colombiana) Canal: DSports y Paramount+.

*Con información de AFP.