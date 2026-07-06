Ni Ferrari ni Lamborghini: el inesperado garaje de Dani Olmo mientras España busca seguir con vida en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue entregando partidos de alto voltaje y este lunes todas las miradas están puestas en el duelo entre España y Portugal, un clásico europeo que define mucho más que orgullo: el ganador seguirá con vida en la pelea por el título y avanzará a los cuartos de final.

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En medio de ese partidazo, uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza es el de Dani Olmo, pieza clave de la Selección de España y uno de esos jugadores capaces de cambiar un partido con una asistencia, una llegada al área o un remate inesperado.

Pero mientras el futbolista busca ser protagonista con la camiseta española, fuera de las canchas también despierta curiosidad por otro detalle: los carros que maneja.

A diferencia de otras estrellas que suelen llenar sus garajes con Ferrari, Lamborghini o modelos imposibles de ver en la calle, Olmo parece inclinarse por vehículos más sobrios, potentes y elegantes.

Audi RS Q3 Sportback

Uno de los carros que más se asocia con Dani Olmo es el Audi RS Q3 Sportback, un SUV deportivo que mezcla comodidad con una potencia nada despreciable. Este modelo cuenta con un motor de cinco cilindros y cerca de 400 caballos de fuerza, suficiente para pasar de un manejo tranquilo a una experiencia mucho más agresiva en carretera.

Su diseño también encaja con el estilo del futbolista: moderno, fuerte, pero sin caer en lo exagerado. Es un carro que llama la atención sin necesidad de gritar lujo por todos lados.

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Audi RS6 Avant

Otro de los grandes nombres de su garaje sería el Audi RS6 Avant, un carro que muchos consideran una joya para quienes aman la velocidad, pero no quieren renunciar al espacio ni al confort.

Este modelo tiene un motor V8 biturbo que supera los 600 caballos de fuerza y puede competir en prestaciones con varios deportivos de alto nivel. Lo curioso es que, aunque parece un familiar elegante, bajo el capó esconde una verdadera bestia.

Audi Q8

Para un perfil más cómodo y sofisticado aparece el Audi Q8, uno de los SUV más exclusivos de la marca alemana. Es amplio, tecnológico y con una presencia imponente, ideal para quienes buscan lujo sin perder practicidad.

Este carro va más por la línea de la elegancia que de la velocidad extrema, aunque también tiene un desempeño importante. Es de esos vehículos que sirven tanto para el día a día como para viajes largos.

Cupra Formentor

Dentro de los modelos relacionados con Dani Olmo también aparece el Cupra Formentor, un SUV español que combina deportividad, diseño moderno y un aire más juvenil. No es el carro más costoso de la lista, pero sí uno de los que mejor representa una imagen fresca y dinámica.

El Formentor se ha convertido en uno de los modelos más reconocidos de Cupra por su mezcla entre potencia, comodidad y estilo urbano, algo que puede encajar perfectamente con un futbolista que no parece obsesionado con presumir.

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Un garaje con lujo, pero sin exceso

Lo llamativo de la colección de Dani Olmo no es solo el precio de sus carros, sino el tipo de elección. En lugar de apostar por marcas asociadas al exceso, el jugador parece moverse entre modelos deportivos, premium y funcionales.

Su garaje habla de un lujo más discreto: carros veloces, cómodos y exclusivos, pero lejos del show que suelen protagonizar otros futbolistas con vehículos imposibles de ignorar.

Y mientras España pelea su paso a cuartos ante Portugal, Olmo demuestra que su estilo también se nota fuera de la cancha: sin tantos reflectores, sin tanta extravagancia, pero con suficiente potencia para no pasar desapercibido.