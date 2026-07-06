Así será la nueva flota eléctrica de TransMilenio: adjudicaron contrato para 269 buses

TransMilenio anunció este lunes 6 de julio la adjudicación del contrato de concesión para la provisión de nuevos buses eléctricos. Esto hace parte de la fase VI del sistema TransMilenio llamada “La Nueva Era”.

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La ganadora del proceso es Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S., integrada por Buses S.A.S. y Transdev Colombia Holding S.A.S.

En total son 269 buses 100 % eléctricos que debe proveer, entre 157 articulados y 112 biarticulados. Además del diseño, instalación y mantenimiento de la infraestructura de recarga de los vehículos.

Los cargadores estarán en el Patio-Portal El Vínculo, en Soacha, y el Patio Calle Sexta. También deberá instalar un sistema de generación fotovoltaico.

El proceso contó con tres participantes: Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S., Somos Provisión S.A.S. y Estructura Plural ZEMobility Terpel.

La provisión de la flota de TransMilenio está respaldada por un Convenio de Cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional, el Distrito Capital y TransMilenio S.A., ratificado en el CONPES 4168 de 2025.

El convenio tiene una cifra de 1,5 billones que cuenta con un 62,4 % de aportes de la Nación y un 37,6 % del Distrito.

“Es la primera vez que el Gobierno Nacional cofinancia una flota eléctrica para un sistema masivo en Colombia, consolidando un hito en la política de transporte sostenible del país”, indicó TransMilenio.

Los nuevos buses llegarán a acompañar a los 21 TransMiZonales eléctricos que fueron presentados la semana pasada. Foto: SDM

Los beneficios de los buses

Con el proyecto, la flota troncal tendrá un incremento del 12 % en la oferta al pasar de 2.203 a 2.472 buses, lo que brindará 50.300 nuevos cupos. Para TransMilenio, esto significa una reducción de 16 horas al año por pasajero en los tiempos de viaje.

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También aumentará la participación femenina en la operación de TransMilenio, entre un 10,1 % y un 16,2 %. Al ser eléctricos, permiten mejorar las emisiones en la ciudad al evitar más de 353.760 toneladas de CO₂ en 15 años de funcionamiento.

Esta reducción es equivalente a los árboles sembrados en un área 57 veces más grande que el parque Simón Bolívar, según el sistema. También ofrecen costos de propiedad un 9 % menores y costos de funcionamiento un 2 % más bajos.

Los nuevos buses se integrarán a las troncales Avenida 68, Ciudad de Cali y la extensión NQS–Soacha.