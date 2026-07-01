Alcalde de Bogotá entregó la estación de TransMilenio Calle 26: la primera de 13

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este miércoles, 1 de julio, la apertura total de la estación Calle 26 del sistema de transporte masivo TransMilenio, ubicada sobre la Avenida Caracas. El mandatario local confirmó la habilitación operativa del vagón sur, completando el funcionamiento de esta infraestructura clave para la movilidad del centro de la ciudad.

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De acuerdo con el reporte oficial, se confirmó que ninguna estación entra dentro de las columnas del metro; según detalló Galán, esa información que circulaba en redes sociales era totalmente falsa.

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A través de sus canales de comunicación institucionales, el alcalde Galán divulgó un registro audiovisual donde ingresó a la estación utilizando la tarjeta de acceso regular al sistema de transporte, dando el ejemplo de pagar el pasaje a todos los ciudadanos.

Durante el recorrido, el mandatario preguntó sobre la experiencia de los usuarios en la nueva infraestructura y explicó el funcionamiento de la obra. La actividad sirvió para verificar el flujo de pasajeros en los accesos de pago durante la jornada de apertura.

El alcalde detuvo a algunos usuarios para preguntarles: “¿Cómo les pareció la estación?, ¿bien o no?”. Además de escuchar algunas reseñas de los ciudadanos respecto al avance de la construcción del metro de Bogotá.

Conexión con el Metro de Bogotá y entrega de nuevas estaciones

El alcalde detalló que la infraestructura de la Calle 26 servirá como un nodo de transferencia entre los dos sistemas de transporte para los ciudadanos. Galán informó que la estación modificada está diseñada para conectar directamente los buses de TransMilenio con las futuras líneas de trenes del metro de Bogotá.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según las proyecciones de la administración distrital, un total de 13 estaciones del sistema troncal contarán con este diseño de conexión integrada.

El mandatario distrital expuso que las entregas de los 12 puntos de parada restantes se realizarán de manera progresiva a medida que avancen las obras civiles de la Línea 1.

Los diseños de estas estaciones unificadas tienen como propósito técnico facilitar el transbordo rápido de pasajeros sin necesidad de salir de las áreas de control. La alcaldía mayor enfatizó que el objetivo de estas obras es consolidar una red de transporte público articulada y accesible.

Aclaración sobre las columnas en el diseño definitivo

Durante el diálogo directo con los usuarios en la estación, el alcalde Galán abordó el debate público que se generó semanas atrás en torno al diseño interno de las estructuras sobre la Avenida Caracas.

La estación Calle 26 de TransMilenio ya está completamente habilitada.



Los dos vagones están abiertos y no tiene columnas en el medio. Como esta serán 13 estaciones que iremos entregando progresivamente.



Además, en este tipo de estaciones se conectarán las rutas de… pic.twitter.com/ZT0xd7Yrmb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 1, 2026

El funcionario aclaró que la presencia de columnas intermedias correspondía exclusivamente a las instalaciones de carácter temporal dispuestas para la contingencia. Galán enfatizó que las estaciones definitivas no cuentan con bloqueos visuales ni barreras físicas en el centro de sus vagones.

En el marco de la inauguración, el mandatario saludó a ciudadanos procedentes de Cartagena de Indias que utilizaban la troncal Caracas y les dio la bienvenida a la capital del país.

Galán concluyó la jornada reiterando que las especificaciones constructivas del vagón sur de la Calle 26 se mantendrán en todo el corredor que se conecta con el metro. Las mesas de inspección continuarán evaluando el comportamiento del flujo de pasajeros tras la reapertura de este punto vial.