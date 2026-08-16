Crece polémica por carro de bomberos que se utilizó para las fiestas en Coello, Tolima. Alcalde se pronunció

Las ferias y fiestas del municipio de Coello, Tolima, las cuales se celebran en el mes de agosto, generaron este año una fuerte polémica por el uso de un carro de bomberos, en medio de la difícil situación por los incendios forestales que se presentan en varios puntos del departamento.

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En varias imágenes que circulan por las redes sociales se observa cómo una máquina de bomberos es utilizada en medio de las fiestas para mojar a la gente que se encuentra disfrutando de las actividades. Aunque es muy usual que esto suceda en medio de la celebración, la crítica llega por la situación de los incendios forestales que asfixian al departamento.

Hasta el pasado jueves, la Gobernación del Tolima registraba 30 incendios forestales activos en municipios como San Luis, Ortega, Guamo, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio.

“Tenemos 30 incendios activos en el departamento y estamos concentrando capacidades en los puntos más críticos. Seguimos en el territorio, pero sobre todo seguimos trabajando para que mañana podamos minimizar los efectos de esta situación”, explicó Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Diversas regiones del país, entre ellas, el departamento del Tolima están siendo afectadas por los incendios. Foto: Gobernación del Tolima

Pese a la emergencia y las solicitudes desde la Gobernación del Tolima, en el municipio de Coello utilizaron el vehículo de los bomberos para las fiestas y esto generó gran indignación entre un sector de la población.

Desde diferentes sectores han asegurado que el alcalde del municipio, Santiago Herrera, le habría quitado el carro a los rescatistas bajo la justificación de un supuesto mal uso, mientras que los bomberos deben apagar los incendios transportando agua en mulas.

Sin embargo, el propio mandatario del municipio explicó que desde su administración se viene adelantando un trabajo serio para solucionar la problemática que está dejando el fenómeno de El Niño.

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Además, manifestó que recibió con “sorpresa” las publicaciones que ha visto por redes sociales, en las que se ve el carro de bomberos en medio de las fiestas del municipio.

“Eso es materia de investigación, lo que debemos decir es que desde la administración municipal venimos trabajando para solucionar y para mitigar todos los incendios, todas las problemáticas que se han venido presentando”, aseguró en entrevista con la periodista regional Eyling Arciniegas.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también se pronunció sobre el tema y aseguró que “respetamos la autonomía territorial, pero es altamente ilógico e inconcebible estar de fiestas en este momento y mucho más disponer de un carro de bomberos y de agua para una caravana o actividades diferentes a su misionalidad”.

Matiz hizo un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades locales y a todos los responsables de estos recursos para que garanticen “su uso adecuado y priorizar, ante todo, la protección de la vida, el territorio y las comunidades del Tolima”.