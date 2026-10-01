Esto fue lo que solicitó la Alcaldía de Bogotá para las personas que abandonaron a dos perros en el aeropuerto

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) formuló un llamado urgente a los propietarios de animales para que preparen con la máxima rigurosidad sus itinerarios de viaje.

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Las autoridades manifestaron preocupación por el aumento de mascotas desamparadas en las zonas aledañas e internas del aeropuerto El Dorado, situación que ocurre cuando los viajeros carecen de la documentación sanitaria exigida para el abordaje.

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El titular de la entidad, Antonio Hernández Llamas, dio a conocer que el pasado 29 de septiembre de 2026 se registró un hecho en el cual una pareja de connacionales proveniente de Miami abandonó a dos perros.

Al hacer escala en Bogotá con rumbo a Cali, los pasajeros se vieron imposibilitados para proseguir con los animales debido a inconsistencias detectadas durante la revisión realizada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Lo que le espera a estas personas

Frente a esta situación, la entidad ambiental y la Alcaldía Mayor indicaron que interpondrán los recursos correspondientes ante las autoridades competentes.

El distrito solicitó que les revoquen la visa a los autores del hecho. Foto: IDBYPA

Se adelantarán actuaciones contravencionales y penales a través de inspecciones de Policía y la Fiscalía General de la Nación, argumentando que el abandono vulnera la legislación de bienestar animal y constituye una conducta sancionable.

Adicionalmente, el director del IDPYBA anunció que acudirá a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar que se examine la eventual cancelación de las visas de los implicados.

Desde el Instituto señalaron que estas conductas resultan indignantes, enfatizando la importancia de asumir con responsabilidad la tutela de los animales considerados por la normativa como seres sintientes.

Esto es lo que tiene que saber antes de viajar con su mascota

Con el fin de prevenir incidentes similares, la administración distrital recordó los requerimientos necesarios para transportar caninos y felinos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado: