Sea un ‘vecino buena pata’: la nueva apuesta de Bogotá para proteger a los perros comunitarios

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) presentó oficialmente su nueva campaña denominada Vecino Buena Pata.

Esta iniciativa tiene como propósito identificar y apoyar a los animales de compañía que, tras encontrarse en condición de abandono, han sido acogidos por comunidades, barrios o sectores específicos que actualmente asumen su alimentación y cuidado de manera colectiva.

Bogotá lanzó un programa que transformará el cuidado de los animales: “Entre patas y bigotes”

En esta primera etapa, el instituto convoca a que las Juntas de Acción Comunal y los ciudadanos registren a los perros y gatos que habitan en sus territorios bajo este modelo de protección.

Según datos de la división de Observación del IDPYBA, la campaña busca impactar positivamente en la realidad de los más de 66 mil perros que se estima viven en las calles de la capital, reconociendo formalmente el esfuerzo de los vecinos que han decidido integrarlos a su entorno.

Identificación y tejido social en los barrios

El director del Instituto, Antonio Hernández Llamas, explicó que el objetivo primordial es la identificación de estos animales para mitigar los riesgos a los que están expuestos, como el hambre y las condiciones climáticas.

“Esta primera fase busca identificar a los perros y gatos que han sido adoptados por la comunidad, para posteriormente incentivar en todos los barrios que la ciudadanía soporte colectivamente a estos animales”, señaló el funcionario.

#Noticias | Bogotá abre inscripciones para los perros y/o gatos de barrio o cuadra en plataforma del IDPYBA.



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El programa también resalta el valor de estos animales dentro del tejido social de las localidades. Desde la entidad se aclaró que la iniciativa reconoce el papel de los animales comunitarios como parte del territorio, promoviendo modelos de convivencia basados en la corresponsabilidad.

La narrativa de la campaña se fundamenta en la premisa de que un vecino no se abandona, sino que se cuida de forma conjunta.

Proceso de inscripción y participación ciudadana

La entidad subrayó que el cuidado de los animales en la ciudad es una responsabilidad compartida que ya se manifiesta en diversas zonas de Bogotá.

“Desde ‘Vecino Buena Pata’ se promueve una idea que orienta su acción: un vecino no se abandona, se cuida en comunidad”, indicaron voceros del instituto, citando ejemplos de animales que ya son reconocidos como miembros integrales de sus sectores.

Para formalizar el registro de estos animales comunitarios, los interesados deben acceder al portal web oficial de la campaña y completar el formulario de inscripción.

El sistema solicita datos básicos de los cuidadores responsables y una fotografía del animal rescatado y acogido por el sector. Con esta base de datos, el Distrito busca fortalecer las redes de apoyo existentes y asegurar un seguimiento efectivo al bienestar de la fauna doméstica que no cuenta con un único hogar, sino con el respaldo de una comunidad entera.