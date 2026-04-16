Bogotá lanzó un programa que transformará el cuidado de los animales: “Entre patas y bigotes”

A partir de este jueves 16 de abril, el ecosistema digital de la capital colombiana se transformará con la llegada de una iniciativa que promete revolucionar la manera en que los ciudadanos interactúan con sus compañeros de cuatro patas.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) pondrá en marcha “Entre patas y bigotes”, una apuesta pedagógica diseñada para elevar los estándares de cuidado en los hogares bogotanos.

La función de esta nueva herramienta

Este nuevo espacio, además de ser un canal de difusión informativo, se proyecta como una herramienta esencial para que los tutores de animales de compañía resuelvan dudas cotidianas sobre la crianza y el mantenimiento de sus mascotas. Esto se realizará a través de contenidos dinámicos; la ciudadanía tendrá acceso a orientación profesional en áreas críticas como la salud preventiva, el bienestar integral y el manejo de conductas.

El objetivo principal, de acuerdo con el IDPYBA, es “fortalecer la cultura de protección animal en la ciudad, promoviendo prácticas responsables que contribuyan al bienestar de perros, gatos y otros animales que hacen parte de los hogares bogotanos”.

Estos gatos llevan más de mil días esperando ser adoptados: ¿será el destino tener uno de ellos en su hogar?

¿Por dónde se puede ver?

La estrategia de la Alcaldía de Bogotá reconoce la importancia de las plataformas digitales para llegar a un público masivo y diverso. Por ello, “Entre patas y bigotes” se distribuirá exclusivamente a través de los perfiles oficiales del IDPYBA en redes sociales.

El contenido estará disponible en los perfiles del IDPYBA. Foto: IDPYBA

Esta modalidad busca que la información técnica y científica sea procesada de forma útil, sencilla y, sobre todo, accesible para cualquier habitante de la capital que desee mejorar la calidad de vida de su perro o gato.

La invitación del IDPYBA es clara: unirse a este lanzamiento virtual y convertir los consejos prácticos en acciones reales dentro de cada casa, reafirmando que en la capital, el compromiso con los animales es una prioridad colectiva.