En la tarde de este jueves, 11 de junio de 2026, se difundió de manera masiva a través de las redes sociales un registro en video que muestra una agresión física en contra de un menor de edad. Los hechos se registraron en el interior de una vivienda familiar en el sur de la capital de la República.

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Las imágenes registran el momento en que un ciudadano golpea con un elemento tipo correa a un niño de seis años. De acuerdo con las versiones iniciales asociadas al documento digital, la acción se originó por el incumplimiento de deberes escolares y el desconocimiento de las vocales.

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Ante la divulgación del material, SEMANA estableció comunicación directa con las autoridades policiales asignadas a ese cuadrante urbano. La institución confirmó la veracidad del suceso y detalló los procedimientos operativos implementados tras recibir el reporte.

Intervención de la Fuerza Pública en San Francisco

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó de forma oficial que los eventos tuvieron lugar en la localidad de Ciudad Bolívar, donde el menor sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo. La detención del sospechoso no se pudo consolidar en el sitio debido a su retiro previo del inmueble.

Investigan caso de agresión física contra un menor de seis años en Ciudad Bolívar Foto: Redes sociales

Voceros de la policía informaron que “la madre del menor conoció la situación a través de los videos y una de las tías se trasladó de inmediato al CAI San Francisco para alertar a los uniformados, quienes acudieron a la vivienda sin encontrar al presunto agresor”.

Las patrullas de la institución coordinaron el traslado del afectado hacia las instalaciones de un centro asistencial para recibir la respectiva valoración médica. Los profesionales de la salud evaluaron la gravedad de los tejidos afectados y ordenaron el tratamiento correspondiente.

Acciones de localización y seguimiento del caso

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, recolecta a esta hora los testimonios de los residentes del sector para establecer el paradero del implicado. Los investigadores judiciales ya poseen la identificación plena del ciudadano que aparece en las grabaciones.

Investigan caso de agresión física contra un menor de seis años en Ciudad Bolívar Foto: Redes sociales

Este medio de comunicación intentó comunicarse con las líneas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para conocer el proceso de restablecimiento de derechos. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no se ha obtenido una respuesta oficial por parte de la entidad.

Las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia solicitaron celeridad en las indagaciones para evitar que el caso quede sin sanción judicial. La Policía Nacional instó a la comunidad a reportar cualquier dato sobre la ubicación del presunto responsable mediante las líneas de emergencia.