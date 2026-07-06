Habrían explotado sexualmente a su propia hija durante años: el caso que destapó una presunta red internacional desde Bogotá

Lo que comenzó como una investigación por la circulación de material de explotación sexual infantil terminó destapando un caso que hoy conmociona a las autoridades.

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Una pareja de ciudadanos venezolanos fue capturada en la localidad de Suba, en Bogotá, señalada de, presuntamente, utilizar a su propia hija menor de edad para producir y distribuir contenido de explotación sexual a través de plataformas digitales con alcance internacional.

La diligencia fue adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Embajada de Australia en Colombia y la articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Durante el allanamiento fueron incautados computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que ahora son sometidos a análisis forense para establecer el alcance de la estructura criminal.

De acuerdo con la investigación, iniciada en abril de 2026, los hoy capturados habrían empleado transmisiones en vivo, sitios para adultos y aplicaciones de mensajería para comercializar material de explotación sexual infantil. La Fiscalía estableció que la menor habría sido víctima de estos hechos desde septiembre de 2022.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que el caso no se habría limitado a Colombia. Gracias a la cooperación internacional, fue capturado en Australia un hombre al que presuntamente le encontraron material relacionado con esta investigación, lo que fortaleció la hipótesis de una red con conexiones en otros países. La Fiscalía continúa verificando si existen más personas involucradas.

La Policía Nacional capturó a una pareja de ciudadanos venezolanos en Bogotá, quienes serían responsables de la explotación sexual de su propia hija menor. El material fue distribuido a través de plataformas digitales para comercializarlo con fines de lucro. pic.twitter.com/hDgy8blX4J — Contexto. (@contextoecuador) July 5, 2026

Mientras avanzan las investigaciones, la menor quedó bajo la protección de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos y recibe atención especializada. Entretanto, los investigadores analizan la información almacenada en los equipos electrónicos para identificar posibles víctimas adicionales y otros integrantes de la organización.

El caso ocurre en medio de un panorama que sigue generando alarma en el país. De acuerdo con la primera Caracterización Estadística sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes del DANE, elaborada con base en registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, entre 2015 y 2025 fueron registradas 22.697 víctimas menores de edad de delitos asociados a explotación sexual comercial. Solo en 2025 la tasa nacional fue de 14,6 víctimas por cada 100.000 menores de edad.

El informe también advierte que Bogotá concentra el mayor número de casos del país, con 5.609 víctimas registradas durante el periodo analizado, seguida por Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca.

Además, la capital mostró una tendencia creciente al pasar de una tasa de 15 víctimas por cada 100.000 menores en 2015 a 42 por cada 100.000 en 2025.

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Otro dato que refleja la dimensión del problema es que la pornografía con personas menores de 18 años fue el delito con mayor número de víctimas registradas en el SPOA, con 12.074 casos entre 2015 y 2025.

También se registró un incremento en la explotación sexual comercial de menores, la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores de edad, la inducción a la prostitución y el proxenetismo con menores.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para determinar el alcance real de la presunta red, identificar a otros posibles responsables y recopilar nuevas pruebas que permitan judicializar a todas las personas que habrían participado en estos hechos.