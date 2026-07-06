Economía circular en Bogotá: proyecto en Doña Juana procesa 360.000 toneladas anuales de residuos de puntos críticos

El proyecto de tratamiento de Residuos de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino (RPCC), que opera en el Relleno Sanitario Doña Juana desde abril de 2024, alcanzó una capacidad de procesamiento de 360.000 toneladas anuales de residuos provenientes de puntos críticos y de arrojo clandestino en Bogotá. La iniciativa hace parte de una estrategia de economía circular que busca aprovechar materiales que anteriormente eran dispuestos en el relleno sanitario sin ningún tipo de tratamiento.

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La operación está a cargo de un equipo conformado por cerca de 30 personas, entre profesionales y personal operativo. Cada mes la planta procesa alrededor de 30.000 toneladas de residuos, con el propósito de recuperar materiales reutilizables y reducir el volumen de desechos que requieren disposición final.

Uno de los principales resultados del proyecto es la producción de agregados reciclados obtenidos a partir del tratamiento de escombros retirados de diferentes puntos de la ciudad. En total, la planta recupera 240.000 toneladas al año, equivalentes a 20.000 toneladas mensuales, que serán destinadas a obras públicas y privadas del Distrito para proyectos de infraestructura vial, urbanismo y construcción.

Audio Andrea Pérez, gerente CGR Doña Juana. Foto: CGR Doña Juana / API

Además de los agregados, la planta separa otros materiales aprovechables, entre ellos madera, llantas, PVC y chatarra. En conjunto, estas labores permiten recuperar cerca de 720 toneladas anuales, las cuales son reincorporadas a diferentes cadenas productivas para evitar su disposición en el relleno sanitario.

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El proceso también genera una fracción de residuos que no puede transformarse en agregados pétreos. De las 120.000 toneladas anuales de rechazo resultantes, el proyecto prevé aprovechar la mitad mediante la producción de Combustible Derivado de Residuos (CDR). Esto representa unas 60.000 toneladas al año, o cerca de 5.000 toneladas mensuales, destinadas a abastecer industrias con alta demanda térmica como alternativa al uso de combustibles fósiles.

De acuerdo con la información del proyecto, esta estrategia permitirá reducir en un 50 % la cantidad de residuos que deben ser llevados a disposición final, al tiempo que incorpora una fuente de energía obtenida a partir del aprovechamiento de materiales que antes eran considerados desechos.

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En conjunto, el modelo busca disminuir el impacto de los residuos de puntos críticos sobre el espacio público y el Relleno Sanitario Doña Juana, recuperar materiales para nuevos procesos productivos, suministrar insumos para obras de infraestructura y generar combustible para uso industrial, como parte de una estrategia de economía circular aplicada a la gestión de residuos en Bogotá.