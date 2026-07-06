La Selección Colombia enfrenta horas cruciales en la Copa del Mundo y ajusta detalles para verse las caras con Suiza en Canadá, en partido por los octavos de final del Mundial 2026. El partido parece tener un pronóstico reservado, pero la Tricolor cuenta con un toque más de favoritismo ante unos suizos que no se esconden y buscarán seguir con vida en Norteamérica.

La reacción del técnico de España tras eliminar a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026: “Ojalá hubiera ganado”

El aviso certero a Colombia desde Suiza, a horas del juego de octavos del Mundial 2026: “Sin duda”

En la previa del choque en Vancouver, el análisis y estudio de ambos lados es muy exhaustivo. Desde el lado contrario creen tener armas para dar la pelea ante una Colombia con hambre.

Ya todo está listo, con la salvedad de que a Suiza le cayó una notificación desde la Fifa y que se tendrá que cumplir a cabalidad en el BC Place. La entidad mundial lanza avisos para que ninguna selección se salte la normativa y cometa errores en el protocolo de antes y durante el juego.

La notificación oficial de este cambio para los europeos ya se encuentra en manos de los utileros, que han tenido trabajo extra en la concentración de Suiza durante la cita orbital. Mientras que Colombia usará camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas en los octavos de final, los suizos ya saben con exactitud los colores que tendrán que usar en Vancouver ante Colombia.

Colombia vs, Suiza por octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: Colprensa / Redes sociales

Suiza hace las veces de local en esta serie de octavos de final y por eso se le da prelación a la hora de usar su indumentaria tradicional. La selección europea saldrá al campo del BC Place de Vancouver con camiseta roja, pantaloneta roja y medias rojas, haciendo honor a la bandera de su país.

Notificación de la Fifa por juego limpio

Colombia usó camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas como su uniforme principal durante las eliminatorias de la Conmebol, pero ante Suiza no lo podrá hacer porque el contraste desfavorece a la actuación de los árbitros al distinguir uno a uno a los involucrados y tampoco es el ideal para la transmisión por televisión.

En algunos partidos del torneo, ambas selecciones han tenido que usar su uniforme visitante para forzar el contraste, pero esta vez no será necesario. A Colombia le tocó cambiar los colores de su pantaloneta y sus medias por ser el equipo B, según el fixture de los octavos de final.

Colombia vs. Suiza: horario y canal de TV