Vehículos eléctricos e híbridos siguen al alza en Colombia: estas marcas lideraron durante el primer semestre del 2026

Durante la tarde de este 6 de julio de 2026, Fenalco y la Asociación Nacional de Industriales (Andi) compartieron el más reciente boletín sobre la matriculación de nuevos vehículos eléctricos e híbridos en Colombia.

Los carros más vendidos en Colombia durante junio de 2026: estas son las marcas más apetecidas

Los gremios del sector mostraron cómo las unidades de tecnologías sostenibles han tenido un inmenso impacto en la vida de muchos ciudadanos del país durante el primer semestre del año 2026, en donde los usuarios comienzan a preferir estos coches ante los tradicionales.

Según información otorgada por medio del Runt, entre los meses de enero a junio, se matricularon un total de 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 vehículos híbridos. Estos números representan un aumento del 235,5% y 74,6%, respectivamente, ante el mismo periodo del año 2025.

Si se juntan ambas unidades, en Colombia se registraron 69.082 carros nuevos en el país, lo que significa que 4 de cada 10 vehículos que fueron vendidos durante los primeros seis meses del año pertenecían a un modelo eléctrico o híbrido.

Durante el primer semestre del 2026, los vehículos eléctricos hicieron parte del 15,5 % del total de carros nuevos que fueron matriculados en el país, siendo esta la mayor participación registrada para esta tecnología.

Asimismo, la venta de estos coches ha sido la de mayor participación en la historia de Colombia, donde ya superaron los datos del año pasado, donde fueron matriculados un total de 19.724 unidades.

Refiriéndonos ahora a los carros híbridos, llegaron a alcanzar una participación del 28,3 % del mercado, siendo una de las principales alternativas de movilidad para los consumidores colombianos.

Las principales ciudades que están adoptando estos coches son Bogotá y Medellín, las cuales son de las zonas de la nación que comienzan a consolidarse como puntos de movilidad sostenible.

Bogotá y Medellín concentraron el mayor número de matrículas de vehículos eléctricos e híbridos durante el primer semestre de 2026. Foto: Getty Images

En cuanto a los tipos de vehículo, los ciudadanos prefieren los coches utilitarios deportivos (SUV), los cuales lideran en el mercado del sector automotor, tanto eléctrico como híbrido.

Las marcas que más destacaron durante el primer semestre

Durante los primeros seis meses de 2026, la marca Tesla lideró la venta de vehículos eléctricos nuevos, al superar las 10.000 matrículas y alcanzar una participación de mercado del 41,5 %.

En la segunda posición se ubicó BYD, con 5.771 unidades matriculadas durante el primer semestre del año. Le siguieron Chery, Chevrolet y MG, con 1.408, 1.000 y 927 vehículos eléctricos matriculados, respectivamente.

El top 20 de las marcas con más matrículas de vehículos eléctricos quedó de la siguiente manera:

1 Tesla 10.157 41,5 % 2 BYD 5.771 23,6 % 3 Chery 1.408 5,8 % 4 Chevrolet 1.000 4,1 % 5 MG 927 3,8 % 6 GAC 803 3,3 % 7 Kia 433 1,8 % 8 Volvo 373 1,5 % 9 Dongfeng 338 1,4 % 10 Geely 321 1,3 % 11 JAC 290 1,2 % 12 FAW 271 1,1 % 13 Toyota 257 1,0 % 14 BMW 231 0,9 % 15 Deepal 199 0,8 % 16 MINI 163 0,7 % 17 Zeekr 163 0,7 % 18 Renault 161 0,7 % 19 Voyah 119 0,5 % 20 Mercedes-Benz 85 0,3 %

En cuanto al aspecto híbrido, Suzuki fue la marca que más destacó en este sector, registrando un total de 7.188 vehículos durante el primer semestre del año.

Luego lo acompaña Toyota, la cual matriculó 6.849 unidades, seguida de KIA, que tuvo la tercera posición al vender 5.637 carros híbridos entre los meses de enero y julio.

El top 20 de marcas híbridas en Colombia quedó de la siguiente manera: