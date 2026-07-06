Vía Melgar-Bogotá tendrá fotodetección para controlar la velocidad: este sería el tramo más crítico

Con el objetivo de reducir los casos de siniestros viales y excesos de velocidad en el tramo de entre la Terminal de Transportes de Melgar y la Nariz del Diablo, la Alcaldía de Melgar anunció el lanzamiento de un proyecto para poder instalar cámaras de fotodetección o fotomultas en el corredor vial entre Bogotá y Melgar.

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Según explicó el secretario de Movilidad de Melgar, John Ortiz, esta iniciativa formaría parte de una de las primeras acciones que serán impulsadas por la sociedad de economía mixta que fue autorizada por el Concejo Municipal.

“Empezaremos a ejecutar uno de los proyectos estratégicos que tenemos planteados, el de las fotomultas en la vía nacional, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ha mostrado que existe suficiente siniestralidad para instalar este tipo de herramientas tecnológicas”, explicó Ortiz durante una entrevista con Caracol Radio.

No obstante, este proyecto aún no se encuentra en funcionamiento, ya que está en su fase de estudios técnicos, financieros y jurídicos que determinarán si hay posibilidad de aplicar las fotomultas.

Por el momento, el secretario de Movilidad del municipio informó que se realizarán los aspectos necesarios para posteriormente abrir una licitación pública en la plataforma Secop, donde ahí podrán integrarse aquellas personas a las que les gustaría participar en la iniciativa.

Para operar, las cámaras de fotodetección deberán contar con la homologación de la ANSV y la autorización del Ministerio de Transporte. Foto: José Luis Guzmán. El País

Para que el proyecto se lleve a cabo, la Alcaldía de Melgar tendrá que contar por lo menos con el 45% de la participación en la sociedad.

“Posibles socios que tengan la experiencia, capacidad y capital entrarán a licitar para buscar la mejor opción y escoger al mejor para invertir en nuestro municipio”, enfatizó Ortiz.

Cabe recordar que, para que una cámara de fotomulta también pueda ser instalada, necesita seguir una serie de requisitos estrictos, ya que debe estar homologada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), al igual que tener la autorización por parte del Ministerio de Transporte.

¿Existen cámaras de fotomultas en la vía Bogotá - Melgar?

De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), no existe en la actualidad alguna cámara de fotomultas activas en la vía Bogotá-Melgar que sea capaz de imponer un comparendo electrónico.

Existen unos equipos instalados por la concesión vial 40 Express (Vía Sumapáz) que pasa por Melgar, pero no cumplen la función de sancionar infracciones, sino la de monitoreo, conteo vehicular y prevención de accidentes.

Esto significa que, en cualquier caso en donde ocurra una infracción de tránsito, los responsables de aplicar lo establecido por la ley serán las autoridades que se encuentren en el sector.