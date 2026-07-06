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Fotomultas en Bogotá cayeron más de 55 por ciento tras reforzar la señalización de cámaras, según concejales del MIRA en el Concejo de Bogotá

Entre 2020 y marzo de 2026 se impusieron 2.315.002 fotocomparendos por exceso de velocidad en Bogotá; el máximo histórico se alcanzó en 2023, con 676.803 registros.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 4:13 p. m.
Señalización de los lugares de fotomulta en Cali, cómo se debe hacer?
Señalización de los lugares de fotomulta en Cali, cómo se debe hacer? Foto: José Luis Guzmán. El País / Montaje: Semana

Los fotocomparendos por exceso de velocidad en Bogotá registraron una reducción superior al 55 por ciento entre 2023 y 2025, luego de que la Secretaría Distrital de Movilidad instalara señalización reflectiva en los postes donde funcionan las cámaras de control de velocidad.

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El debate abordó los resultados preliminares de la investigación relacionada con fotomultas impuestas entre 2018 y 2020
El debate abordó los resultados preliminares de la investigación relacionada con fotomultas impuestas entre 2018 y 2020 Foto: Getty Images y Colprensa

Así lo aseguró la bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, que atribuye el resultado a una iniciativa presentada por los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes.

De acuerdo con las cifras divulgadas, en 2023 se impusieron 676.803 fotocomparendos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 302.035. El informe también señala que entre 2020 y marzo de 2026 se registraron 2.315.002 sanciones por exceso de velocidad en la capital.

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Comparendo policía de tránsito Bogotá Foto: Guillermo Torres /Semana

La propuesta consistió en hacer más visibles las cámaras mediante señalización reflectiva, con el propósito de que los conductores redujeran la velocidad antes de llegar a estos puntos. La medida fue implementada por la Secretaría de Movilidad entre el 10 y el 25 de mayo de 2024.

Según la información entregada por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra, la entidad distrital también reportó una disminución del 15 por ciento en los siniestros viales en las zonas donde fueron señalizadas las cámaras, al comparar los periodos enero-abril de 2024 y 2025.

El dinero que se recoge por comparendos es destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana.
El dinero que se recoge por comparendos es destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana. Foto: Guillermo Torres

El estudio identifica, además, los puntos con mayor número de fotocomparendos durante el periodo analizado: la Avenida Boyacá con calle 63D, la Avenida Ciudad de Cali con calle 15A y la Avenida Américas con carrera 78.

Con base en estos resultados, la bancada del MIRA pidió a la Secretaría Distrital de Movilidad mantener la estrategia, estudiar su aplicación en otros puntos de control y continuar publicando indicadores sobre accidentalidad para evaluar el impacto de la medida en la seguridad vial.