El pasado 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte informó sobre una investigación a 37 organismos de tránsito en el país, quienes habían presentado presuntas irregularidades en comparendos por sistemas de fotodetección.

Así son los tipos de cámaras de fotomultas en Bogotá y las multas que pueden recibir miles de ciudadanos por ellas

Según la información ofrecida por la entidad, más de 7,5 millones de fotomultas han estado bajo la lupa, en donde 5,8 millones quedarían sin validez. El estudio se llevó a cabo entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020.

Las principales ciudades donde más cifras de comparendos fueron detectadas durante este periodo fueron Cali (2,7 millones de comparendos), Medellín (más de 717 mil comparendos) y Bogotá (casi 294 mil comparendos).

Fue después de este anuncio que varias entidades afectadas por el anuncio han aclarado acerca de sus sistemas de fotodetección, mientras se sigue desarrollando la indagación.

Asimismo, organismos legislativos del país han realizado debates para esclarecer los hechos, entre ellos el Concejo de Bogotá.

El debate del Concejo de Bogotá ante la investigación de fotocomparendos por MinTransporte

En la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá se llevó a cabo un debate en torno a la investigación adelantada por el Ministerio de Transporte a los 37 organismos de tránsito, entre ellos la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Este debate fue citado por el concejal Emel Rojas Castillo, quien compartió su opinión, cuestionando el comunicado emitido por la entidad de transporte.

Según el cabildante, las afirmaciones realizadas por la ministra Maria Fernanda Rojas pueden generar la percepción de una decisión definitiva mientras aún se lleva a cabo el trámite en el país.

Durante la sesión, concejales analizaron el proceso adelantado por el Ministerio de Transporte sobre comparendos emitidos mediante sistemas de fotodetección. Foto: Getty Images

Asimismo, el concejal Rojas preguntó por qué las investigaciones realizadas entre los años 2018 y 2020 fueron mencionadas al público muchos años después, así como quiénes son las personas que autorizaron la puesta en funcionamiento de las cámaras en el país durante ese periodo.

En cuanto a los datos de la investigación, el vocero del debate, el concejal Julián Forero, informó que la investigación realizada en la capital de Bogotá registra un total de 293.869 comparendos, entre los cuales 107.326 han sido objeto de recaudo. Los 186.543 restantes permanecen en estos momentos pendientes de pago.

Además, el cabildante Forero comentó que la actuación por parte del Ministerio de Transporte a los organismos de tránsito ha sido fundamentada bajo presuntas vulneraciones a la Ley 1843 de 2017, la Resolución 718 de 2018 y el artículo 158A de la Ley 769 de 2002.

Mientras se llevaba a cabo el debate, varios concejales compartieron sus posturas ante la investigación hacia la SDM. Algunos solicitaron poder esclarecer las responsabilidades administrativas y pidieron transparencia del sistema.

Otros cabildantes realizaron un llamado para respetar el proceso que está manejando MinTransporte.

Postura de la Secretaría Distrital de Movilidad

Desde el anuncio por parte del Ministerio de Transporte, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá emitió un comunicado el pasado viernes 22 de mayo, comentando que, como la investigación aún se encuentra en curso, no existe hasta el momento una decisión de fondo que permita declarar ilegalmente el sistema de fotodetección en la capital de Colombia.

“En Bogotá, todas las cámaras de fotodetección cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para su operación. Por lo cual, reiteramos que los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones son una herramienta fundamental para mitigar riesgos de seguridad vial, fortalecer los mecanismos de control, garantizar la eficiencia del tráfico, prevenir siniestros y proteger la vida de todas las personas en las vías”, comentó la SDM.