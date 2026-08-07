A menos de 24 horas de su estreno, el puente de la 153 ya es escenario de un accidente en Bogotá

En el marco de la celebración de los 488 años de Bogotá, la Alcaldía Mayor entregó de manera oficial uno de los puentes vehiculares más esperados por los ciudadanos de la capital, ubicado en la calle 153 con la Autopista Norte.

Administración Galán entrega uno de los puentes más largos de Bogotá: reducirá hasta 30 minutos en tiempos de viaje

La construcción de este puente tuvo un sinfín de retrasos que afectaron su apertura a los bogotanos, pues duró más de 3 años cuando se esperaba que su entrega fuera en el año 2023.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán indicó que cuando llegó al gobierno de la capital, el proyecto solamente contaba con el 11 % de avance, pero que ahora por fin fue entregado a los bogotanos.

Sin embargo, a menos de 24 horas de su apertura en la Autopista Norte, autoridades de tránsito informaron sobre un incidente vehicular que se presentó en la estructura vial.

De acuerdo con la información compartida por Bogotá Tránsito, en horas de la madrugada se reportó el choque de un automóvil contra un separador mientras transitaba por el puente.

Ante los hechos, un grupo de agentes guía estuvo atendiendo la situación, además de una ambulancia para atender a las personas afectadas por el hecho.

Luego de un periodo, específicamente hacia las 8:30, una grúa de tránsito retiró el coche implicado en el siniestro, permitiendo que se restableciera la movilidad en la zona.

¿Qué ofrece el puente de la 153?

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán entregó el pasado jueves 7 de agosto de 2026 el nuevo puente vehicular para la calle 153, el cual brindará una mejor circulación para cerca de 240.000 vehículos diariamente.

Dentro de las novedades que ofrece esta infraestructura está el acceso para ciclistas y peatones, al tener una ruta de 450 metros de ciclorruta para que los usuarios se puedan mover con mayor facilidad.

El Distrito estima que el puente impactará positivamente a 20.000 peatones y ciclistas a diario.

Puente de la Calle 153 Foto: IDU - API

Además, brinda una mejor movilidad para la ciudadanía, teniendo en cuenta que Bogotá es conocida por su alto nivel de congestión vehicular, que se presenta en cualquier momento del día.

De acuerdo con los pronósticos de la Alcaldía, el nuevo puente de la 153 ayudará a reducir en un 50 % los tiempos de desplazamiento de los usuarios que transitan por este sector, lo que se traduce en un ahorro de hasta media hora.

La entidad afirma que, tras la inauguración del puente, más de 840.000 habitantes de las localidades de Usaquén y Suba serán beneficiados, junto con los cientos de conductores que utilizan el corredor vial.