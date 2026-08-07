El gesto de Unai Emery al golazo que le marcó Luis Díaz en Bayern vs. Aston Villa: resignación total

Mirando al piso y resignado ante el destello de calidad de Luis Díaz para marcar con Bayern Múnich frente al Aston Villa, así reaccionó el español Unai Emery al golazo del colombiano en el amistoso disputado entre ambas instituciones en Hong Kong.

Una de las cientos de cámaras de aficionados que había en la tribuna grabó desde atrás del arco la totalidad de la acción. Desde allí se alcanzó a percibir cómo el DT rival recibió la anotación marcada por el guajiro.

Además de lo hecho en primera instancia, luego caminó unos cuantos pasos por la zona técnica y se regresó para posicionarse nuevamente, ahora con las manos en los bolsillos.

⚽️🇨🇴 Golaço de Luis Díaz vs Aston Villa, com passe de Arijon Ibrahimović.



📸 ian128mg (IG) pic.twitter.com/dWumQSX2PJ — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 7, 2026

Que hubiese caído a los 74 minutos el gol de Díaz Marulanda en favor de los alemanes dejaba casi sentenciado el pleito del partido amistoso. Los ingleses algo se acercaron a su rival con un gol en el final, pero no fue suficiente para igualarlo o darle vuelta.

Dicho tanto del cafetero le hizo merecedor de reconocimientos de propios y extraños. Su compañero de equipo, Jonathan Tah, una vez acabó el partido de preparación y lo halagó así: “Lucho es un jugador fantástico. Estoy realmente feliz de estar jugando a su lado. Además, es un gran tipo”.

Gesto de Luis Díaz en Corea es aplaudido: video de 140 mil vistas lo resalta Bayern Múnich

Video del endiablado regate de Luis Díaz en su vuelta a Bayern Múnich que se llevó elogios

Adicionalmente, la organización del torneo celebrado en Asia le dio el premio al mejor jugador del juego amistoso entre alemanes e ingleses. Con el galardón en sus manos, Díaz posó y se viralizó una imagen que da la vuelta al mundo en redes sociales.

Números cada vez más positivos

De manera progresiva, Luis Díaz ha ido recuperando protagonismo con Bayern Múnich tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

Después de disputar apenas 13 minutos en el compromiso anterior, el extremo colombiano aumentó su participación y esta vez sumó 28 minutos en cancha, suficientes para marcar uno de los goles del encuentro y recibir una calificación de 7.5 por su actuación. En cuanto a sus estadísticas, registró una precisión del 82 % en sus pases y tuvo 20 contactos con el balón.

Luis Díaz (Bayern Múnich) en el momento justo que anotó gol vs. Aston Villa. Foto: Getty Images

A medida que avanzan los entrenamientos y los partidos de preparación, se espera que el guajiro alcance su mejor nivel de cara a la que será su segunda temporada con Bayern Múnich. Todo esto, luego de un mercado de fichajes en el que estuvo en la órbita de Al-Hilal, club que intentó incorporarlo con una oferta de varios millones de euros.

Gol de la más alta factura

A Lucho no se le olvidó durante sus vacaciones la forma de jugar con Bayern Múnich. El colombiano sabe a la perfección qué movimientos valora el elenco germano y los ha vuelto a hacer en el segundo partido preparatorio de la pretemporada.

Después de haberse sumado a los suyos en territorio asiático, se ha podido saber que este fin de semana el plantel tendrá días de descanso. Ya el lunes regresarán a las prácticas diarias con Lucho, Michael Olise, Harry Kane y Dayot Upamecano, quienes permanecían en receso luego de haber jugado la Copa del Mundo.