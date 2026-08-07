Lista de selecciones que apoyan a Gianni Infantino en medio del turbulento momento del presidente de la FIFA

Gianni Infantino encontró amparo este jueves en África a la incesante presión de Europa y la “preocupación” de Sudamérica por “las reiteradas acciones unilaterales” de la FIFA.

Presionado por su abortado plan para abrir la FIFA a capital privado, Infantino encontró algo de tregua en el esperado respaldo “por unanimidad” de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El espaldarazo africano se sumó al “pleno apoyo” dado por la dirección de la FIFA en una reunión de emergencia el miércoles en Rabat. El órgano rector del fútbol mundial también presentó “disculpas” por la polémica ocasionada por el proyecto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se marcha tras asistir a un partido de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 entre Malaui y Zambia, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de agosto de 2026 Foto: AP Photo/STR

Los dos soportes suponen un impulso en el objetivo del italo-suizo de reelegirse para un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones de marzo próximo.

Por ahora es el único candidato declarado para seguir en el cargo, que ocupa desde 2016. Para conseguirlo, debe obtener la mayoría de los 211 miembros de FIFA.

África como apoyo

Con sus 54 miembros afiliados a la FIFA, el mayor después de la UEFA, la CAF se ratificó este jueves como un aliado de peso para Infantino tras una reunión de su comité ejecutivo en El Cairo.

No solo “reafirmó por unanimidad” su respaldo al dirigente, sino que agradeció “su apoyo constante al fútbol africano a lo largo de los años”.

El continente africano es uno de los principales beneficiarios de los programas de desarrollo del balompié.

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“África debería tener cuidado de no participar en el linchamiento público de Infantino. Ha aportado mucho al fútbol africano”, había advertido en X el ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie.

El jefe de la FIFA cuenta también con el apoyo de Fouzi Lekjaa, el presidente de la poderosa federación marroquí, con quien apareció el miércoles durante un partido de la Copa Africana de Naciones femenina.

UEFA se mantiene firme en su oposición

A pesar de que el controvertido proyecto fue retirado, la UEFA, con sus 55 miembros europeos, este jueves reiteró su amenaza de boicot a las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales.

Además del retiro del plan, exigencia ya obtenida, el organismo europeo pide “que se den garantías de que tales intentos de desfigurar el fútbol de esta manera no puedan volver a producirse”.

Gianni Infantino, presidente de FIFA. Situación por su propuesta de privatización cada vez es más crítica Foto: Getty Images

“Estas condiciones no se han cumplido”, consideró en una declaración enviada a la AFP, en la que reafirmó “haber perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino”.

Su jefe, Aleksander Ceferin, puede contar con el apoyo de la Asociación Europea de Clubes (EFC), cuyo presidente es el influyente Nasser al-Khelaïfi, también al frente del PSG.

Varias federaciones europeas (Finlandia, Serbia, Suecia, Gales...) ya han retirado públicamente su apoyo a Infantino para las elecciones y se espera que las principales no tarden en posicionarse.

Conmebol cuestiona

La Conmebol, primera confederación en anunciar su respaldo a la reelección de Infantino, se ha mostrado muy prudente desde el inicio de la crisis.

El órgano cuenta con solo diez miembros afiliados a la FIFA, algunos emblemáticos como Argentina y Brasil.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol (izq.), junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA (der.) Foto: UEFA via Getty Images

Pero este jueves, sin mencionar directamente a Infantino, expresó “de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales” del órgano planetario.

Sin embargo, abogó por el respeto a la institucionalidad y rechazó cualquier iniciativa para destituir a Infantino.

Y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, le envió una carta a Infantino este jueves en la que considera “que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo”.

*Con información de la AFP.