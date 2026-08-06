Conmebol se para en la raya contra Infantino: fuerte reclamo en su último comunicado oficial

La Conmebol manifestó su “preocupación” por las últimas decisiones tomadas por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en el marco del proyecto de inversión privada que fue retirado ante la presión de otras confederaciones como la Uefa y la Concacaf.

Comunicado oficial de la Fifa sobre el futuro de Infantino y la sede de la final del Mundial 2030

A través de un comunicado oficial publicado en su página web, las selecciones miembro de la Conmebol hicieron un llamado a “preservar la institucionalidad” en el fútbol.

“Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la Conmebol, reunido en la fecha, celebra la decisión de la Fifa de retirar la propuesta de Fifa Forward Enterprise”, indicó el pronunciamiento oficial.

La Conmebol decidió expresar “de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones”.

La confederación sudamericana considera que “en cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”.

El proyecto Fifa Forward Enterprise se filtró en los medios de comunicación y no fue admitido por el presidente Gianni Infantino hasta que la polémica ya estaba en crecimiento.

“Hace más de diez años, la Fifa impulsó una profunda reforma de sus estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros y mecanismos específicos para resolver las controversias que pudieran suscitarse dentro de la familia del fútbol, garantizando el debido proceso y el respeto por las normas que rigen nuestra organización”, recordó la Conmebol.

En ese sentido, “quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”.

Gianni Infantino preside la Fifa desde 2016. Foto: Getty Images via AFP

“El fútbol es de todos”

La Conmebol se plantó firme en su postura y aseguró que el fútbol “solo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos que representan a las 211 asociaciones miembro de la Fifa”.

“El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la Fifa y, posteriormente, el Congreso de la Fifa elegirá, mediante el voto de sus 211 asociaciones miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la Fifa 2030″, apuntó el comunicado.

Lista de selecciones que le retiraron su apoyo a Gianni Infantino: tambalea el presidente de la Fifa

Subrayó: “El Consejo de la Conmebol hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza”.

Las elecciones para definir el nuevo presidente de la Fifa serán en marzo del próximo año, fecha en la que podría acabar el mandato de Infantino en el cargo más importante del fútbol.