Cucho Hernández reclamó con gol su lugar en Selección Colombia: de lejos anotó con Real Betis

En la presente semana salió la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos correspondientes a la fecha Fifa y Cucho Hernández no estuvo presente.

Después de haber ido al Mundial 2026, el atacante del Real Betis ha vuelto a la disciplina de su club y lo viene haciendo de gran forma con goles casi en todas las jornadas de LaLiga.

James Rodríguez y Cucho Hernández al término de la participación con Colombia en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Este domingo se volvió a reportar con una anotación de media distancia que adelantó a los suyos en los que fue el partido ante Deportivo la Coruña por la séptima fecha.

Previamente el pasegol fue del también colombiano, Nelson Deossa, quien viene subiendo de nivel gracias a la confianza Manuel Pellegrini, su DT en los de Sevilla.

¡CUCHO HERNÁNDEZ ABRIÓ EL MARCADOR PARA REAL BETIS!



El delantero colombiano remató cruzado y puso el 1-0 contra Dep. La Coruña.#LaLigaEnDSPORTS | #DéporRealbetis pic.twitter.com/xPZdgCxQE9 — DSPORTS (@DSports) September 20, 2026

Confiando plenamente en su capacidad para rematar Cucho sacó un golpe de lejos que se incrustó en la base del poste derecho. Aunque el arquero se lanzó y estiró, no logró llegar a sacar dicho balón que terminó en su red.

Para el pereirano la nueva anotación es la segunda de su cuenta personal en lo corrido de la temporada 2026/2027. Además, de que también aportó con una asistencia durante las primeras siete jornadas.

Néstor Lorenzo pasó la escoba

Hernández hizo parte de la lista de 13 borrados de Selección Colombia, con respecto a lo que fue el llamado del DT argentino al pasado Mundial disputado en Norteamérica.

Que en esta oportunidad no haya sido citado el delantero del Betis no quiere decir que no vuelva a tener oportunidad.

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Para esta citación Lorenzo a lo que quiso apostarle fue a ver cómo se comportan nombres nuevos en la Tricolor. Para el ataque llamó a jugadores que jamás habían estado como es el caso de Camilo Durán (Celtic), Kevin Viveros (Athletico Paranaense) y Óscar Perea (América de México).

Los 13 ‘borrados’ de Colombia en la nueva lista:

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Defensas

Yerry Mina

Willer Ditta

Santiago Arias

Johan Mojica

Déiver Machado

Volantes

Jefferson Lerma

Jorge Carrascal

Juan Camilo Portilla

Delanteros

Luis Díaz

Jhon Córdoba

Juan Camilo Hernández

Lucho Díaz fue el nombre que más brilló por su ausencia en el combinado nacional. Según lo manifestado por el entrenador a cargo de Colombia, entre ambos llegaron a un acuerdo de mantenerse en Bayern Múnich para recuperar el estado de forma.

Durante las primeras jornadas de Bundesliga el guajiro no ha tenido su mejor desempeño. Lleva apenas un gol en siete fechas, lo que le ha llevado a ser criticado por la prensa, además, de que empieza a hacer dudar a Vincent Kompany con mantenerlo 100% como titular.

Luis Díaz en un calentamiento previo a un partido con Bayern Múnich Foto: NurPhoto via Getty Images

Para Jonathan Tah, central de los alemanes y compañero de Lucho el bajón del delantero puede ser apenas “normal”. Los motivos relacionados serían desgaste por la cantidad de minutos y entrega que hace el colombiano en el campo.

“Creo que es normal cuando juegas tantos partidos como él”, analizó Tah.

Después de ellos le preponderó el despliegue físico que le ve: “Siempre me he preguntado cómo logra correr de un lado a otro del campo en cada partido”.