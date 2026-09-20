Colombia celebra con David Alonso: magistral día para subir al podio en el GP de Austria

David Alonso es el representante por excelencia del motociclismo colombiano en el mundo. Este domingo, 20 de septiembre, volvió a trepar en el podio del GP de Austria, al quedar tercero en la competencia.

🏍️🇨🇴 PODIO COLOMBIANO EN AUSTRIA



🤙🏽 David Alonso en el Moto GP, cruzó la línea en la tercera casilla pic.twitter.com/63m0xvzEsK — Diegol (@diegoooool__) September 20, 2026

Una carrera magistral del colomboespañol en donde se le vio partir fuera de los lugares de privilegio, pero recuperar después de que les dieron la largada. Ya casi sobre el cierre de la competencia le lanzó un ataque a Iván Ortola y le arrebató el tercer cajón.

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Dicho triunfo le permite al competidor del CFMoto Aspar Team bonificar en la tabla general, además, de sumar otro top 3 en su exitosa carrera deportiva a los 20 años.

David Alonso y la bandera de Colombia en el podio de Moto2 Foto: Getty Images

Ascenso en la clasificación del 2026

Por haber pasado tercero fueron 16 los puntos que sumó Alonso en la clasificación individual. Esas unidades logradas en Austria al competidor colombiano le permiten ahora subir una casilla más en la tabla anual y queda cuarto, por encima de Agius al que supera con 155.

Luego de haber tenido semanas complicadas, un accidente que alarmó y diferentes situaciones que no le permitieron brillar, David está enrutando nuevamente el buen momento de Moto2 que le permitría llegar el año siguiente a la Moto GP, máxima categoría del deporte de velocidad.

Así gestó su podio en Austria

Alonso partió desde la sexta posición después de la clasificación del sábado, en la que Filip Salac consiguió la pole position con récord de pista. El colombiano, sin embargo, tuvo un buen ritmo durante la carrera y logró avanzar posiciones para meterse en la lucha por el podio.

La victoria quedó en manos del español Izan Guevara, quien tomó rápidamente el liderato y consiguió controlar la carrera hasta la bandera a cuadros. Filip Salac terminó segundo, mientras que Alonso completó el podio a 2,945 segundos del ganador. Manuel González, líder del campeonato, finalizó cuarto.

Guevara cruzó la meta con 1,7 segundos de ventaja sobre Salac y 2,9 segundos sobre Alonso. El resultado también le permitió al español recortar puntos en la lucha por el campeonato, mientras González conservó el liderato de la clasificación.

Para Alonso, el tercer lugar representa otro podio en su segunda temporada en Moto2. El colombiano continúa consolidándose entre los protagonistas de la categoría intermedia y suma puntos importantes de cara a las próximas carreras del campeonato.

Sus próximas tres carreras

Una vez superado el compromiso que representó Austria para los competidores, ahora se viene el Gran Premio de Japón entre el próximo 2-4 de octubre.

El circuito Motegi es un lugar especial para el colombo-español; allí se proclamó como campeón de Moto3 en octubre de 2024 y lo inspirará para buscar triunfo en una categoría más prestigiosa.

Luego de lo que pase en dicha plaza en Asia seguirá Alonso durante octubre en dicho continente corriendo el 11 de octubre en Indonesia y, posteriormente, irán a Australia para la carrera del 25 de octubre.