Suscribirse

Deportes

David Alonso lo logró: se subió al podio en el GP de Portugal y celebra Colombia en Moto2

Desde la novena casilla partió el colombo-español, quien fue escalando posiciones hasta terminar entre los tres mejores en Portimão.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 12:20 p. m.
David Alonso alcanzó un nuevo podio en Moto2 tras magistral carrera en el circuito de Algarve, Portugal.
David Alonso alcanzó un nuevo podio en Moto2 tras magistral carrera en el circuito de Algarve | Foto: Getty Images

Colombia despertó este domingo, 9 de noviembre, con buenas noticias en el mundo motor gracias al piloto de Moto2, David Alonso.

En el circuito portugués, el colombo-español dio cátedra ante sus rivales para salir desde la novena casilla y escalar hasta la tercera, en la que pasó la línea de meta.

Contexto: David Alonso se pronuncia tras su impactante caída en Indonesia: video tendencia en Moto2

Dicho lugar en la competencia le permitió subirse a Alonso nuevamente al podio, algo que ya había logrado jornadas atrás desde su ascenso a Moto2.

Diogo Moreira (Brasil) y Collin Veijer (Países Bajos) fueron los otros que lograron encaramarse en las primeras casillas de la carrera corrida en Algarve.

Esta es la quinta vez, y tercera consecutiva, que David Alonso logra meterse entre los tres cajones de un Gran Premio desde que ascendió de la Moto3.

Podio del GP de Portugal con David Alonso posando como tercero tras arrancar noveno.
Podio del GP de Portugal con David Alonso posando como tercero tras arrancar noveno. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Justamente, su gran performance en la categoría anterior, en la que logró ser campeón, le dio la posibilidad de subir al siguiente nivel para este 2025.

Alonso viene con buen paso escalando posiciones de cara al remate de la temporada. Después de ser dos veces segundo, y esta vez tercero, ya es séptimo en la clasificación del año.

Sus 153 puntos lo han hecho acercarse a su compañero de equipo, Daniel Holgado.

Para ser su primera campaña en la categoría más cercana al MotoGP, al colombo-español le ha ido sumamente bien. Con un año más en Moto2, este podría aspirar a subir a lo más alto en el motociclismo de velocidad en Europa.

Contexto: David Alonso aterriza a Colombia, en SEMANA, por su llegada a Moto2: “No es fácil”

El brasileño Moreira con su triunfo en Portugal revalidó su favoritismo para quedar como campeón el próximo fin de semana en Valencia, España.

Dicho trazado ibérico será el último del calendario. Entre el 14 de noviembre y el 16 del mismo mes se llevarán a cabo clasificación y competencia final.

Furiosa salida de Alonso

Fue apenas arrancar para que Alonso mostrase sus firmes intenciones de ser protagonista en el GP de Portugal.

A pesar de que en las carreras de clasificación no destacó, ya en la competencia oficial hizo las correcciones necesarias para entrar en la lucha por los primeros tres lugares.

Cuando la luz verde se encendió en suelo luso, el corredor con cercanía al suelo cafetero pasó el noveno, al quinto lugar.

David Alonso durante el GP de Portugal
David Alonso durante el GP de Portugal | Foto: NurPhoto via Getty Images

De ahí en adelante, la paciencia y buenas maniobras le permitieron seguir subiendo casillas hasta encontrarse con el tercer lugar.

Si bien intentó en un par de ocasiones hacerse con una casilla más arriba, sus rivales defendieron de buena forma el 1 y 2, respectivamente.

Para Alonso este primer año de Moto2 le dejó una gran cantidad de aprendizajes, que le servirán en busca de mejorar aún más su rendimiento una vez inicie la campaña 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aura Cristina Geithner destapó detalles de su polémico romance con Miguel Varoni: “Estaba casado”

2. La Unión Europea defiende en la Celac la primacía del derecho internacional ante los ataques de Estados Unidos en el Caribe

3. Harry Kane se pronunció: golazo de Luis Díaz lo hizo hablar así por su regate endiablado

4. Muerte del universitario Jaime Esteban Moreno: la discoteca Before Club se pronunció nuevamente

5. Cumbre de la Celac y la Unión Europea en Santa Marta arranca con notables ausencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David Alonsomotogpmotociclismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.