David Alonso se pronuncia tras su impactante caída en Indonesia: video tendencia en Moto2

David Alonso sufrió una impactante caída en el Gran Premio de Indonesia por Moto2. El hecho tuvo lugar este domingo, 5 de octubre, en la madrugada colombiana. Los flashes apuntan directamente al talentoso corredor.

“Cuando se cumplían cinco vueltas, en el paso por la curva 16, David Alonso, que rodaba quinto justo por delante de Iván Ortolá (QJMotor – Frinsa - MSI), sufrió un fuerte highside que puso fin a sus opciones de sumarse al grupo delantero. El colombiano quedó fuera de combate justo cuando intentaba acercarse a Moreira, Holgado, Guevara y Manu, quienes contaban con un margen de tres segundos sobre el resto”, reseñó la web oficial de Moto2.

Por su parte, Aspar Team, equipo de Alonso, también se pronunció sobre el suceso en sus canales oficiales: “Desafortunadamente, David Alonso ha sufrido una fuerte caída cuando ocupaba la quinta posición y con apenas cinco vueltas completadas. Apenas una vuelta después, Holgado también se ha ido al suelo en la última curva cuando rodaba en segunda posición, por detrás de Moreira. Pese a los fuertes golpes, ambos pilotos se encuentran bien físicamente”.

La preocupación estaba latente. Tal como se observa en las imágenes, el golpe que recibió Alonso fue bastante fuerte y se esperaba un pronunciamiento de su parte, mismo que acabó llegando horas después de lo ocurrido.

“Hoy la carrera ha durado poco. En las primeras vueltas he intentado salir un poco más activo y me he sentido mejor en las frenadas. Me estaba costando mucho mantener el ritmo con los pilotos de delante e iba muy al límite. He abierto un poco más el gas y me he caído, afortunadamente estoy bien y no me ha pasado nada”, dijo Alonso en diálogo con la prensa de su equipo.

David Alonso sigue siendo gran figura en Moto2. | Foto: Getty Images

Así las cosas, el piloto descarta algún tipo de gravedad y se prepara para seguir trabajando con su equipo de cara a los retos venideros.