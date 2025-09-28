Suscribirse

David Alonso se lució en Moto2: video del final donde rozó el podio en el GP de Japón

En el equipo del hispanocolombiano (CFMOTO Aspar Team) se dio la celebración, gracias al triunfo del ibérico Daniel Holgado.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de septiembre de 2025, 3:56 p. m.
David Alonso tuvo un gran fin de semana en Japón, donde logró buena pole y carrera.
David Alonso tuvo un gran fin de semana en Japón, donde logró buena pole y carrera. | Foto: Getty Images

Japón pudo ver a la bandera colombiana hondearse en el podio del GP de Japón, de Moto2, que se llevó a cabo este domingo, 28 de septiembre.

David Alonso se metió en la lucha por subirse de nuevo en los tres cajones, pero no corrió con la suerte necesaria y perdió con el brasileño, Diogo Moreira.

Fueron pocos segundos entre uno y otro, pero suficientes para que el hispanocolombiano se quedara con las ganas en Motegi.

Medios especializados en el deporte motor como ESPN MotoGP, describieron cómo se había dado la batalla por la tercera casilla.

Contexto: Parte médico de David Alonso tras accidente en el GP de Alemania por Moto2: video de la caída

“David Alonso y Diogo Moreira lo dieron todo en el Japanese GP y batallaron por ver quién se metía al podio, batalla que terminó ganando el brasileño por milésimas”, apuntaron.

Crónica de la carrera en Japón

De principio a fin el rival con el que se enfrentó Alonso fue Moreira.

En el resumen hecho por la página web oficial de Moto2, estos describieron todos los momentos cumbres de la competencia a lo largo de las 19 vueltas.

“Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) defendió el podio por apenas 42 milésimas frente a David Alonso (CFMOTO Aspar Team) y se coloca segundo en la general”, fue el balance final que hizo la organización.

David Alonso en su batalla por el tercer lugar con Diego Moreira, durante el GP de Japón.
David Alonso en su batalla por el tercer lugar con Diego Moreira, durante el GP de Japón. | Foto: Getty Images

A su vez contaron lo que ocurrió desde la primera curva, donde el brasileño se lanzó hacia adelante y dejó atrás los corredores del equipo de Alonso.

“Moreira aprovechó la ocasión para colocarse al frente de la carrera, seguido de cerca por la dupla del Aspar Team, Daniel Holgado y David Alonso”, contó Moto2.

Hacia la mitad del trazado al que representa a Colombia se le veía sumamente sólido entre los mejores del pelotón.

“David Alonso se mantenía firme en el Top 5, mientras que el líder caía hasta la 8ª posición, justo por delante de su compatriota Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) tras cumplir con la sanción”, firmaron.

Contexto: David Alonso: video del agónico final del GP de Silverstone que lo llevó al primer podio en la Moto2

Sin embargo, en el momento cumbre de la competencia en Motegi la aceleración hecha por los rivales de Alonso lo echaron hacia atrás y en la línea de meta lo ubicaron cuarto.

“Con Holgado y Dixon afianzando sus posiciones en el Top 2, Moreira tuvo que apretar los dientes para resistir la presión de David Alonso y cerrar el podio por apenas 42 milésimas", dijeron del apretado final.

Alonso pudo celebrar

Daniel Holgado, del CFMOTO Aspar Team, dio la alegría a la escuadra de la que hace parte David Alonso.

En la clasificación general ambos corredores se vieron beneficiados por las casillas uno y cuarta, respectivamente, que lograron en Japón.

Los 25 puntos del brasileño le ayudaron para afianzarse en la sexta casilla del listado del año, con un total de 153 unidades.

David Alonso empieza a dar de qué hablar en Moto2: victoria en el GP de Hungría.
David Alonso se acerca al top 10 de la clasificación general en Moto2. | Foto: Getty Images

Por su parte, Alonso sigue en búsqueda de mejorar el puesto 11 que tiene actualmente con 97 puntos. De Japón se fue con 13 puntos más a su favor.

El próximo fin de semana el calendario anticipa un fin de semana en Indonesia, donde se dará la batalla en el circuito de Pertamina Mandalika.

