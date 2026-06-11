Confirmado el equipo colombiano que está negociando con Marino Hinestroza: no es Nacional

Marino Hinestroza no ha logrado consolidarse en Vasco da Gama y estaría buscando la posibilidad de regresar a la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2026.

Aunque su mejor versión la mostró con la camiseta de Atlético Nacional, el extremo vallecaucano podría volver a su tierra natal en condición de préstamo.

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Así lo informó Carlos Arturo Arango, periodista deportivo muy reconocido entre los equipos caleños. “A través de una tercera persona, el extremo Marino Hinestroza planteó su deseo de regresar a Colombia y jugar en el Deportivo Cali”, indicó.

“Se planteó la idea de asumir valores entre Vasco da Gama y los verdes de Cali. Hay charlas”, agregó el ‘Petiso’ Arango.

Marino Hinestroza tiene una ficha muy alta para el fútbol colombiano. Vasco pagó 4.8 millones de dólares para ficharlo en enero de este año y pretende recuperar algo de la inversión económica.

Pero el colombiano apenas ha sumado algunos minutos y hace poco fue increpado por barristas brasileños que le pidieron que se vaya.

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Esta temporada ha disputado 18 partidos con el conjunto albinegro: ocho en el Brasileirao, cinco en la Copa Sudamericana, cuatro en el campeonato carioca y uno en la Copa de Brasil.

En total acumula 580 minutos sobre el campo de juego y todavía no ha marcado goles.

Bajo ese panorama, la dirigencia de Vasco da Gama estaría dispuesta a escuchar ofertas y negociar los valores del contrato. La única salida es que el club brasileño le pague la mayor parte del salario, lo que permitiría que vuelva a la Liga BetPlay para relanzar su carrera.

Marino Hinestroza, delantero de Vasco Da Gama Foto: Getty Images

El declive de Marino

Ni el hincha más pesimista de Vasco da Gama esperaba que este negocio saliera en saldos negativos. Marino Hinestroza era titular indiscutible en Atlético Nacional y alcanzó a estar en la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias sudamericanas.

Boca Juniors estuvo a pequeños detalles de ficharlo, pero el negocio se cayó por demoras en el pago de la cifra que pedía Nacional.

Ya con las maletas hechas, Marino aceptó la propuesta de irse a jugar en el Brasileirao a cambio de un sueldo multimillonario que difícilmente le podían pagar en Colombia.

Desafortunadamente sacrificó su rendimiento individual y desechó todas las posibilidades que tenía de ir al Mundial 2026. Néstor Lorenzo prefirió otras opciones de mejor presente como Carlos Andrés Gómez y Jáminton Campaz.

Marino Hinestroza todavía tiene tiempo de contrato para tomarse una revancha con la camiseta de Vasco, sin embargo, la presión de los hinchas también ha calado en su decisión final.

Deportivo Cali aparece como una opción atractiva, teniendo en cuenta que han salido fotos de Marino cuando era niño y tiene prendas alusivas al conjunto verdiblanco.