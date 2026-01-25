Marino Hinestroza revela por qué se cayó el negocio con Boca Juniors: ventiló el detonante

Marino Hinestroza ya fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Vasco da Gama. El atacante vallecaucano viajó este sábado a Río de Janeiro y lució por primera vez la camiseta del ‘Gigante de Colina’.

Antes de subirse al avión, Marino manifestó que su principal deseo era irse a Boca Juniors por lo que significa para cualquier futbolista colombiano; sin embargo, las negociaciones se alargaron más de lo que habría querido Atlético Nacional.

Fue ahí cuando Vasco tocó la puerta y en cuestión de días se puso de acuerdo con las partes para sentenciar el acuerdo.

Hinestroza es el cuarto colombiano que vestirá la camiseta albinegra esta temporada, junto a Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.

Atlético Nacional se paró en la raya

En Boca Juniors ya daban por hecho que Marino Hinestroza se iba a incorporar tarde o temprano, pero Atlético Nacional se paró en la raya al ver que estaban cambiando las condiciones pactadas en el acuerdo.

“Yo soy el empleado, la empresa es Nacional. Eso es un tema de empresas, yo soy el servidor y estoy dispuesto donde la empresa me quiera mandar como empleador”, declaró para AS Colombia.

Los hinchas del cuadro verdolaga se llegaron a molestar porque Marino no se presentó a entrenamientos; sin embargo, su salida ya estaba sentenciada desde el año pasado.

“Lo de la negociación y todo eso lo hicieron ellos. Esperé pacientemente que llegara la oportunidad y se dio con Vasco“, dijo.

Marino contó que siempre estuvo “firme” con la opción de irse a Boca, hasta que Nacional frenó en seco y escuchó la oferta de Vasco da Gama. “Hablaron entre ellos, tomaron la decisión. Esperé paciente con mi familia porque también ya estábamos preocupados por el tema porque llevaba muchos días sin entrenar“, confesó.

Marino Hinestroza deja una fortuna en las arcas de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

El propio jugador considera que Vasco hizo una gestión ágil para poderle ganar el pulso a Boca Juniors. “Primero empezó con Johan Rojas, que me mandó mensajes por el privado, luego hablé con el técnico… cumplieron con la palabra y en tres días se cerró todo, gracias a Dios“, sentenció.

Atlético Nacional recibirá 6 millones de dólares por el pase de Marino y guardará un porcentaje para una futura venta.

“A los hinchas de Nacional los llevo en el corazón, agradecido por lo que me brindaron en la estadía en Nacional. Me voy contento y tranquilo porque cumplí mi palabra desde que llegué y cuando me fui también“, señaló.

Su objetivo con este movimiento es claro: llamar la atención de Néstor Lorenzo. “Estamos contentos con este paso que voy a dar en mi carrera y con la mejor actitud y energía, con muchas ganas de hacer muy bien mi trabajo para ganarme el cupo al Mundial”, finalizó.