Deportes

Marino Hinestroza revela por qué se cayó el negocio con Boca Juniors: ventiló el detonante

Las condiciones económicas del contrato fueron parte fundamental para decidirse por la oferta de Brasil.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
25 de enero de 2026, 1:56 p. m.
Marino Hinestroza posando con la camiseta de Vasco da Gama.
Marino Hinestroza posando con la camiseta de Vasco da Gama. Foto: @vascodagama

Marino Hinestroza ya fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Vasco da Gama. El atacante vallecaucano viajó este sábado a Río de Janeiro y lució por primera vez la camiseta del ‘Gigante de Colina’.

Antes de subirse al avión, Marino manifestó que su principal deseo era irse a Boca Juniors por lo que significa para cualquier futbolista colombiano; sin embargo, las negociaciones se alargaron más de lo que habría querido Atlético Nacional.

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Fue ahí cuando Vasco tocó la puerta y en cuestión de días se puso de acuerdo con las partes para sentenciar el acuerdo.

Hinestroza es el cuarto colombiano que vestirá la camiseta albinegra esta temporada, junto a Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.

Deportes

Argentina tiene su primera baja confirmada para el Mundial 2026: “Rotura del tendón de Aquiles”

Deportes

Actualización sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: el director deportivo dio pistas

Deportes

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Deportes

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Medellín

Deportes

Luis Javier Suárez está imparable: nuevo doblete del colombiano en la Liga de Portugal

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Deportes

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Deportes

Respuesta de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: habría papelón como el de Marino Hinestroza

Deportes

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

Deportes

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Atlético Nacional se paró en la raya

En Boca Juniors ya daban por hecho que Marino Hinestroza se iba a incorporar tarde o temprano, pero Atlético Nacional se paró en la raya al ver que estaban cambiando las condiciones pactadas en el acuerdo.

“Yo soy el empleado, la empresa es Nacional. Eso es un tema de empresas, yo soy el servidor y estoy dispuesto donde la empresa me quiera mandar como empleador”, declaró para AS Colombia.

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Los hinchas del cuadro verdolaga se llegaron a molestar porque Marino no se presentó a entrenamientos; sin embargo, su salida ya estaba sentenciada desde el año pasado.

“Lo de la negociación y todo eso lo hicieron ellos. Esperé pacientemente que llegara la oportunidad y se dio con Vasco“, dijo.

Marino contó que siempre estuvo “firme” con la opción de irse a Boca, hasta que Nacional frenó en seco y escuchó la oferta de Vasco da Gama. “Hablaron entre ellos, tomaron la decisión. Esperé paciente con mi familia porque también ya estábamos preocupados por el tema porque llevaba muchos días sin entrenar“, confesó.

Marino Hinestroza deja una fortuna en las arcas de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza deja una fortuna en las arcas de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

El propio jugador considera que Vasco hizo una gestión ágil para poderle ganar el pulso a Boca Juniors. “Primero empezó con Johan Rojas, que me mandó mensajes por el privado, luego hablé con el técnico… cumplieron con la palabra y en tres días se cerró todo, gracias a Dios“, sentenció.

Atlético Nacional recibirá 6 millones de dólares por el pase de Marino y guardará un porcentaje para una futura venta.

“A los hinchas de Nacional los llevo en el corazón, agradecido por lo que me brindaron en la estadía en Nacional. Me voy contento y tranquilo porque cumplí mi palabra desde que llegué y cuando me fui también“, señaló.

Su objetivo con este movimiento es claro: llamar la atención de Néstor Lorenzo. “Estamos contentos con este paso que voy a dar en mi carrera y con la mejor actitud y energía, con muchas ganas de hacer muy bien mi trabajo para ganarme el cupo al Mundial”, finalizó.

Más de Deportes

EZEIZA, ARGENTINA - SEPTEMBER 3: Lionel Scaloni Head Coach of Argentina gestures during a press conference at Predio Lionel Andres Messi on September 3, 2025 in Ezeiza, Argentina. Argentina will face Venezuela on September 4th as part of the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Argentina tiene su primera baja confirmada para el Mundial 2026: “Rotura del tendón de Aquiles”

Marino Hinestroza posando con la camiseta de Vasco da Gama.

Marino Hinestroza revela por qué se cayó el negocio con Boca Juniors: ventiló el detonante

Ariel Michaloutsos tocó el tema de James Rodríguez y su posible llegada a Millonarios.

Actualización sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: el director deportivo dio pistas

Liga BelPlay Dimayor 2026 I - Chicó vs América. Estadio La Independencia de Tunja.

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Imagen del duelo entre el Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca.

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Medellín

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra el primer gol del partido de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Sporting CP y el Paris Saint Germain en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 20 de enero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Luis Javier Suárez está imparable: nuevo doblete del colombiano en la Liga de Portugal

Manchester City no quiere perderle pisada al Arsenal.

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Vincent Kompany habló sobre el rendimiento del equipo ante Augsburgo.

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Óscar Córdoba y James Rodríguez.

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen is being challenged during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Noticias Destacadas