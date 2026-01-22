Deportes

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

Marino Hinestroza agiliza para firmar como nuevo jugador de Vasco Da Gama.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de enero de 2026, 3:11 a. m.
Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras.
Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras. Foto: Getty Images

El novelón del mercado de pases está llegando a su fin. Marino Hinestroza a Vasco da Gama y Kevin Serna a Boca Juniors para cerrar una historia picante con varios millones que frenaron la transacción desde Medellín a Buenos Aires. Cuando se creía que los seis millones de dólares que exigía Atlético Nacional eran el nudo de la novela, las cosas no eran así y el equipo de Río contraatacó para colocarle más drama a la ventana de transferencias.

Todo estaba encaminado para oficializar a Marino en Boca, pero la falta de comunicación entre las partes, la insuficiencia en el dinero y el nuevo jugador brasileño lo cambiaron todo. Atlético Nacional se frota las manos con la nueva oferta que hicieron en Río de Janeiro por el volante ofensivo, que además tendrá un megasalario anual.

Desde Brasil reportan que Vasco da Gama aumentó la oferta y llega a los números que exige Atlético Nacional para cerrar el acuerdo. Giro radical y el extremo terminará en el club carioca, omitiendo los cinco millones de dólares que colocaba Boca Juniors, pero que no convencían a la institución de Medellín. Por otra parte, lo ofrecido satisface al talento vallecaucano, que tocará el millón de dólares como salario.

Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional.
Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

De esta manera, Marino Hinestroza seguirá su carrera deportiva en un club destacado en el fútbol brasileño y compartirá equipo con sus compatriotas Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, quienes también compiten por estar en la Selección Colombia. Nacional se queda con el 20% de sus derechos deportivos en caso de una futura venta.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Boca Juniors busca el plan B de Marino Hinestroza en la misma Selección Colombia: Lorenzo ya lo llamó

La cifra exacta que pagará Vasco da Gama por Marino Hinestroza: supera de lejos a Boca Juniors

En Atlético Nacional, Marino tenía un salario de 500 mil dólares por temporada. La oferta de Boca se movía entre los 800 mil o el millón de dólares, pero definitivamente lo de Vasco da Gama supera y convence al jugador, al presentar una mesada anual que ronda los 1.5 millones de dólares.

De esta manera, Hinestroza entra directo entre los mejores pagados de Vasco en el 2026. Según Salary Sport, el mejor salario del club carioca es el de Carlos Cuesta, defensa colombiano que gana un aproximado de 2 millones de dólares.

En los últimos años, el talento colombiano volvió a ser apetecido en el fútbol brasileño, donde recientemente marcaron historia los compatriotas Jhon Arias en Fluminense y Richard Ríos en Palmeiras, quienes también salieron transferidos a Europa con valores grandes. Por Arias pagaron 17 millones de euros, mientras que por Ríos se aceptó la oferta de 27 millones desde Benfica.

