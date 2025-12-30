Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Sin duda, es la novela del mercado de pases del fútbol colombiano. Cuando se creía que Marino Hinestroza estaba listo para firmar con Boca juniors en Argentina, salió a la luz la nueva exigencia de Atlético Nacional para dar vía libre al negocio. Este movimiento tiene una sola afectación y es el salario del volante ofensivo.

Ya es un hecho que Marino Hinestroza se va de Atlético Nacional y tiene los ojos puestos en el exterior, en un año fundamental para su carrera deportiva y con la prioridad de volver a Selección Colombia en la recta final hacia el Mundial 2026. Estar en el exterior le resulta trascendental para meterse seriamente en la pelea por la convocatoria definitiva de Néstor Lorenzo.

Para Marino resulta clave firmar en Argentina, pero Nacional exige más dinero y ahora Boca mira hacia el salario de Hinestroza para llegar a los números que pretenden en Medellín. Es decir, el pago anual del futbolista tendría una modificación en sus números, ya que en Buenos Aires no ven otra manera para acordar con el verdolaga.

Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025 Foto: Lina Gasca

Novelón que ya está sobre la mesa, con posturas de Atlético Nacional, intenciones del jugador y esperando la razón de Boca. Otra opción que surge es que el equipo verde omita el pago que le deben al Xeneize de 850 mil dólares por Jorman Campuzano y, así, firmar a Marino Hinestroza. Si esto no ocurre, queda por ver si Marino acepta el bajón de salario y así cumplirle al gigante paisa.

El nuevo salario de Marino Hinestroza si firma con Boca Juniors

Actualmente, Marino Hinestroza tiene un salario que ronda los 500 mil dólares anuales en Atlético Nacional, desde que firmó como nuevo jugador a mediados de año 2024. Ante la posibilidad con Boca, tendría un aumento en su pago por temporada, más allá que tenga que bajarse el sueldo por la situación anteriormente explicada.

Su salario no será el mismo de Nacional y tampoco llegará a tocar el mejor pago de Boca Juniors, que actualmente es el uruguayo Edinson Cavani, con algo más de 2.5 millones de dólares anuales. Marcos Rojo le sigue con 2.2 millones.

Se cree que el salario de Hinestroza estaría entre los 800 o el millón de dólares, teniendo en cuenta el rango de pagos en el equipo. Por ejemplo, Frank Fabra tenía un pago anual de 1.2 millones y Luis Advíncula gana 920 mil dólares. Marino se acomodaría entre estos números.

Será cuestión de horas para que Marino, Nacional y Boca Juniors puedan ponerse de acuerdo para firmar los documentos. El volante es la prioridad en La Bombonera y en Medellín quieren hacer efectiva la transferencia en un año donde no recibirán los recursos de Conmebol en Copa Libertadores.