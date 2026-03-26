Se hunde Atlético Nacional: marcador ‘saca técnico’ en amistoso con Cruz Azul y agranda la crisis

A Atlético Nacional no le sale una en los últimos meses. Durante el pasado miércoles fue a jugar un amistoso ante Cruz Azul de México, en Estados Unidos, contra los que perdió por goleada 3-0.

Nicolás Ibáñez, Luka Romero y Meto Levy dieron el triunfo a los cementeros. Para los de Diego Arias fue otra noche fatídica, que pone a temblar el cargo del entrenador que ya perdió en el semestre con Millonarios en Copa Sudamericana y Liga BetPlay.

Atlético Nacional vs. Cruz Azul, amistoso internacional en Estados Unidos Foto: @CruzAzul

En la nómina de los verdes estuvieron nombres habituales del esquema como Alfredo Morelos, pero no pudieron evitar el papelón vivido en Estados Unidos.

A la vuelta al país, Nacional se verá las caras con Deportivo Pasto en el marco de la fecha 14 del rentado local. Dicho juego se llevará a cabo en el Departamental Libertad el próximo domingo 29 de marzo, desde las 6:20 p. m.

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Si bien en Colombia el verdolaga marcha bien, al ser líder de la tabla de posiciones, sí existe un ambiente hostil por lo que han sido las últimas noticias alrededor del equipo. Entre los hechos más relevantes está la denuncia contra Nicolás Rodríguez por una supuesta violación a una mujer de 19 años.

Por este hecho, el jugador fue apartado del grupo de convocados que viajó a suelo estadounidense, según informó el equipo en un comunicado oficial emitido el pasado martes.

Diego Arias sale ileso

Más de un motivo existe para pensar en que Diego Arias no siga como técnico en propiedad de Atlético Nacional; sin embargo, el pensar de la directiva está claro y es mantener al estratega, al menos, hasta el final del 2026-I.

“Este cuerpo técnico (Diego Arias) sigue en el proyecto”, ratificó la semana anterior el presidente de la institución, Sebastián Arango Botero, durante una rueda de prensa a la que citaron para darle todo el apoyo al DT.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional Foto: David Jaramillo

Dando un mensaje a la afición que molesta, pide la destitución de Arias; el dirigente aceptó los dardos del mal momento que atraviesan en lo deportivo.

“La hinchada tiene todo el derecho de exigir, siempre lo ha tenido. Este proyecto nació con ellos y para ellos, y cuando los resultados no acompañan, especialmente en torneos donde la ilusión era grande, agradecemos la exigencia porque la entendemos como una señal de amor por estos colores”, manifestó.

A pesar de aceptar las críticas, no tomaron la decisión de un despido; por el contrario, dieron un espaldarazo más al exjugador, ahora entrenador: “Es un símbolo de respaldo, no solo a Diego (Arias), sino al proyecto que estamos construyendo entre todos”.

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Diego Arias, quien estuvo presente en dicha atención a medios, también habló: “Me siento muy feliz de estar en este momento, en un club que está dispuesto a trabajar unido principalmente en los momentos incómodos”.

Será cuestión de ver cómo transcurren las próximas semanas, pues al técnico la afición le exige doblete de títulos nacionales, luego de haber fracasado internacionalmente y no demostrar capacidad para el manejo de una nómina que se conformó con figuras.