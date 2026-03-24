Acusan a figura de Atlético Nacional por supuesto caso de abuso: revelan identidad y detalles

El jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, es acusado de un supuesto caso de “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, según se describe en la denuncia consignada en la Fiscalía General de la Nación.

Dicho caso lo dio a conocer en las últimas horas el periodista Alejandro Pino Calad, a través de su programa, La Titular, transmitido en YouTube.

Según lo manifestado por la víctima y leído por Calad, no solo habría sido uno, sino tres los hombres que “habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces” a la joven.

Otro panelista del programa que sacó a la luz la situación habló de que “hay unos mensajes de texto que pueden servir como pruebas”.

“El relato de la denuncia es estremecedor”, suman de lo consignado en el texto ante la Fiscalía, como relato de la supuesta víctima.

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Abogado de la víctima habló

Pino Calad habló con el abogado Francisco Bernate, que defiende a la mujer. Esto le habría dicho al periodista que tiene los testimonios y pruebas para respaldar lo ocurrido.

Rodríguez viajó a Estados Unidos

En los próximos días está previsto que Atlético Nacional juegue un amistoso en Estados Unidos con Cruz Azul, de México.

Dicho partido está previsto a realizarse en San José, California, el próximo miércoles, 25 de marzo. Para dicho compromiso, Rodríguez fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico y aparece en la lista de viajeros que tomaron salida en las últimas horas desde Medellín.

Hasta el pasado lunes festivo, cuando la delegación verdolaga salió del país, no se sabía nada al respecto de la denuncia en contra de Nicolás. Ahora, habrá que ver qué medidas toma la institución ante dicho señalamiento.

De momento, Atlético Nacional no ha emitido comunicado oficial alguno en el que dé cuenta de lo que hará con Rodríguez.

No para el caos en Nacional

Durante las últimas semanas, Atlético Nacional ha sido más líos que fútbol. Todo empezó con el tema deportivo, cuando salió eliminado tempranamente de Copa Sudamericana a manos de Millonarios.

Después de eso y, aunque haya logrado algunas victorias, no termina de convencer el proceso de Diego Arias, al que le exigen ser campeón de Liga en el primer y segundo semestre.

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Ante Millonarios, justamente, en uno de los más recientes juegos del rentado local, nuevamente el verde cayó. El azul le repitió la dosis, esta vez en Bogotá, al ganarle cómodamente por 3-0.

Esto dio pie a cuestiones internas como charlas extensas para mejorar, así como encuentros entre las máximas directivas en busca de pensar que la solución era el cambio de entrenador en pleno torneo.

Atlético Nacional no transita por el momento más tranquilo en 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Al final, la solución que se le dio a la crisis deportiva fue ratificar al entrenador Arias. Sebastián Arango Botero, presidente de la institución, dejó en claro que la postura era que “el cuerpo técnico que viene dirigiendo continúa”.

Se esperará ver cómo marcha Nacional de aquí al final del todos contra todos. Asimismo, se espera que en los playoff sobrepase a quienes tenga enfrente y sea campeón.