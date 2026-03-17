La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional en El Campín

Millonarios tiene de hijo a Atlético Nacional. Azules y verdes se reencontraron más rápido de lo esperado tras el crucial duelo por la Copa Sudamericana y otra vez el equipo azul vio el triunfo, esta vez ante su gente en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, en partido válido por la fecha 12 de la Liga Betplay.

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Había en juego tres puntos en la Liga BetPlay y fue victoria para Millonarios de forma contundente. Todo le volvió a salir a la perfección tras los goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro, más las dos expulsiones de Atlético Nacional: William Tesillo y Jorman Campuzano, quienes le facilitaron la tarea al embajador.

Rodrigo Contreras, la figura del partido. Foto: Colprensa

El equipo verde quería una revancha por lo sucedido en la Copa Sudamericana y la prematura eliminación del torneo de la Conmebol. Fueron tres goles, con una joya directo al Puskás de Rodrigo Contreras desde la mitad de cancha en el Atanasio Girardot, para el silencio verde.

La dosis se repitió, pero ahora en el ambiente hostil del estadio El Campín, en unas gradas totalmente de azul y lleno total. Esta vez fue más letal, pues al menos en Medellín lograron descontar con gol de Nicolás Rodríguez (3-1). Ahora fue un 3-0 que destruye al verdolaga y vuelve a colocar la mira en el técnico Diego Arias.

La tabla de la Liga Betplay

Rodrigo Contreras, otra vez, abrió el marcador, Mateo García aumentó en la segunda parte y Leonardo Castro terminó el festín con otro gran remate para vencer a Harlen Castillo. A Nacional se le vio agotado y el efecto azul se le notó en la plaza donde ganó su primera Copa Libertadores en 1989.

Con este marcador y ante el poder de su hinchada, el equipo azul sigue reviviendo en la Liga Betplay tras la durísima caída en Tunja cuando nadie se lo esperaba. Tropezó inesperadamente en medio de una fiesta de su gente en La Independencia, pero ya vuelve al triunfo para la tranquilidad de su fanaticada y del entrenador Fabián Bustos.

Millonarios deja eso a un lado (la derrota en Boyacá) y ratifica la supremacía ante Atlético Nacional en este 2026, al menos en duelos directos. El embajador escala en la tabla y se mete a los ocho de forma parcial, mientras que el verdolaga cede desde el liderato y de a poco se acerca a los playoffs.