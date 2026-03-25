Linda Caicedo es de lo mejor del Real Madrid en la humillación del Barcelona: se salvó con dos golazos en la Champions

Un clásico femenino que está construyendo historia. El FC Barcelona fue inmensamente superior y goleó 6-2 en su visita al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, dejando casi sentenciada la serie. Linda Caicedo fue la única que se salvó.

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El equipo azulgrana convirtió así el choque de vuelta de la próxima semana en el Camp Nou en un completo trámite. No se ve cómo el Real Madrid pueda remontar ante un Barcelona totalmente enfocado en la Champions League y que es una potencia en el fútbol femenino.

No tardó el Barça en dejar clara su superioridad en este primer asalto en el Estadio Alfredo Di Stéfano, al adelantarse pronto en el marcador gracias a la polaca Ewa Pajor (minuto 6′) y a la neerlandesa Esmee Brugts (13′).

Linda Caicedo fue protagonista con dos goles en la derrota del Real Madrid frente al FC Barcelona. Foto: Real Madrid

La estrella colombiana de las madridistas, Linda Caicedo, dio esperanzas momentáneas a las suyas al acortar la desventaja en el 30′, pero las catalanas sentenciaron después con un gol de Irene Paredes (32′), el segundo de la tarde de Pajor (57′) y una diana de Vicky López (64′).

¡SE TOMÓ TODO EL TIEMPO DEL MUNDO! Linda Caicedo esperó a Cata Coll, la eludió y descontó para Real Madrid vs. Barcelona.



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Doblete de Linda Caicedo en la Champions

Linda Caicedo firmó el segundo del Real Madrid en el 66′ pero, con un penal transformado en el 88′, la estelar Alexia Putellas puso el marcador en un elocuente 6-2, casi que eliminando al equipo blanco.

¡PEGALE ALGO, LINDA! Golazo de Caicedo al ángulo para anotar su doblete en Real Madrid vs. Barcelona.



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La superioridad del Barça sobre el Real Madrid sigue siendo muy evidente. Esta temporada las azulgranas ya se habían impuesto a sus rivales de la capital en las dos veces que se habían enfrentado, por 4-0 en liga y por 2-0 en la final de la Supercopa de España.

Solo una vez, ahora en 23 clásicos femeninos, el Real Madrid pudo ganar al Barcelona, el año pasado en un partido liguero por 3-1.

Mientras las merengues no han llegado nunca a unas semifinales de la Champions femenina, el Barcelona ha estado presente en seis de las últimas siete finales del torneo continental, en las que ganaron tres títulos (2021, 2023, 2024).

Real Madrid va por Mayra Ramírez

Desde la prensa española y otros medios de la región como ESPN, mencionan la posibilidad de que Mayra Ramírez deje el Chelsea al finalizar la presente temporada y llegaría al Real Madrid en el segundo semestre de 2026 para reforzar el ataque.

Mayra Ramírez queda fuera del resto de competencias con Chelsea y Selección Colombia. Foto: Getty Images

Pareciera que el Real Madrid quiere dupla colombiana ante el éxito rotundo de Linda Caicedo, quien ha jugado 29 partidos esta temporada, ocho goles marcados y siete asistencias. Desde su llegada en el 2023, ya acumula 108 PJ y 29 anotaciones en el total.