Real Madrid se sumó a la gran cantidad de reacciones que han surgido por la muerte de Santiago Castrillón, quien se desempeñaba en categorías inferiores de Millonarios. La casa blanca emitió su comunicación este lunes, 23 de marzo de 2026.

Los mensajes de Falcao y otros futbolistas por la muerte del juvenil de Millonarios Santiago Castrillón: “Descansa en paz, amigo”

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios”, arranca afirmando el cuadro merengue en sus redes oficiales.

Y cierran con: “Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz”.

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de @MillosFCoficial.



Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 23, 2026

Más reacciones tras la muerte de Santiago Castrillón

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón” - Atlético Nacional

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios FC, que hoy despide a un joven lleno de sueños, talento y humanidad“, escribió Atlético Nacional.

Y añaden: “Con tristeza y dolor manifestamos nuestras condolencias por su pronta partida, que deja un vacío en el fútbol. Extendemos toda nuestra solidaridad y apoyo a su familia, amigos y compañeros”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios FC, que hoy despide a un joven lleno de sueños, talento y humanidad.



Con tristeza y dolor manifestamos nuestras condolencias por su pronta partida, que deja un vacío en el fútbol.… pic.twitter.com/kIeDMhskhc — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 23, 2026

“Hoy el fútbol está de luto” - Independiente Santa Fe

Otro eterno rival de Millonarios, Independiente Santa Fe, también se pronunció al respecto: “Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento. Q.E.P.D.“.

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios.



Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento.



Q.E.P.D pic.twitter.com/G8qB9YFAzH — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 23, 2026

Acompañamos a sus familiares - América de Cali

“América de Cali lamenta el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios FC. Acompañamos a sus familiares, seres queridos y a toda la institución en este difícil momento. Q.E.P.D.”, afirmó la mecha.

América de Cali lamenta el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios FC.



Acompañamos a sus familiares, seres queridos y a toda la institución en este difícil momento. 🤍



Q.E.P.D. pic.twitter.com/gXUJ4O9t9m — América de Cali (@AmericadeCali) March 23, 2026

La muerte de Santiago Castrillón sensibilizó a la prensa internacional

Y no solo hay pronunciamientos oficiales por parte de equipos y jugadores de fútbol. La prensa internacional sigue de cerca la muerte de Santiago Castrillón, un adiós que enluta al deporte balompié.

“Dolor en Colombia por la muerte de un juvenil de Millonarios” - Olé (Argentina)

“La noticia del fallecimiento de un juvenil de Millonarios sacudió al fútbol colombiano. Santiago Castrillón, de 18 años, murió este domingo en Bogotá, luego de sufrir un colapso durante el partido que su equipo estaba disputando ante Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub 20″.

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

Habló la familia de Santiago Castrillón

Luis Camarón, padrastro de Santiago Castrillón, habló con Noticias Caracol y afirmó: “Él recibió un balonazo en el corazón y preciso se desplomó. Unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar, mientras la reanimación hubo un lapso de tiempo que nos quitó a nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro y esa fue la última noticia, que el cerebro dejó de funcionar. Estamos esperando el dictamen de medicina legal”.