Estados Unidos baja de la nube a Paraguay: inesperado resultado sacude el grupo D del Mundial 2026

En uno de los partidos más atractivos de la primera fecha, en este Mundial 2026, Estados Unidos venció por 4-1 a Paraguay en Los Ángeles. Los anfitriones se impusieron con contundencia en un compromiso que dominaron de principio a fin.

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Para el final del primer tiempo, Estados Unidos se fue ganando 3-0 y dejó en jaque a los paraguayos, que no encontraban la manera de penetrar la superioridad de los norteamericanos.

Así las cosas, Estados Unidos queda líder del grupo D, de manera parcial, con tres puntos y una diferencia de gol de +3. Falta que jueguen Turquía y Australia, que completarán la primera fecha de la zona este sábado, a las 11:00 p.m. (hora colombiana) en Vancouver.

Los goles del primer tiempo

La mala suerte se apoderó de Paraguay, y apenas sobre los 7′, Damián Bobadilla encajó en propia puerta para que Estados Unidos se fuera adelante en el marcador. Era el 1-0, y fue el primer autogol en esta Copa del Mundo.

¡UNA PICARDÍA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevó puesta la pelota y marcó en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7' PT.



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También en el primer tiempo, Florian Balogun sentenció todo con un doblete. A los 31′ pisó el área y remató con fuerza un balón para gol, desatando la alegría de todos los asistentes en el estadio Los Ángeles.

¡¡OTRO GOLPE A LA ILUSIÓN!! Nuevamente gran jugada de Pulisic y GOL de Balogun, para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay... ¿El festejo? ¡en la cara de Alfaro!



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Después reapareció, pero en tiempo de descuento. A los 45+5′ recibió un pase filtrado y dejó botada a la defensa rival para después encajar el balón en el ángulo izquierdo del portero paraguayo, Orlando Gill.

Balogun dejó en el piso a Alderete, gambeteó a Gustavo Gómez y la COLGÓ DEL ÁNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT.



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Estados Unidos le clavó una pintura de gol a Paraguay en el Mundial: Folarin Balogun los dejó tirados

Con la necesidad de cambiar el panorama, Paraguay salió al segundo tiempo. Sin embargo, la supremacía norteamericana se mantuvo en varios tramos, dejando ver mal a los guaraníes en muchos momentos.

El gol de la honra paraguaya fue sobre los 73′, sobre el cierre del partido. Mauricio Prado culminó con éxito una jugada colectiva, definiendo cruzado al palo del guardameta de Estados Unidos, Matt Freese.

¡PRIMER GOL DE PARAGUAY EN LA COPA DEL MUNDO 2026! Se juntaron los que saben: Almirón, Enciso y Mauricio la mandó a guardar para el 1-3 ante Estados Unidos.



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La cereza del pastel llegó a los 90+8′ gracias a Giovanni Reyna:

WHAT A GOAL FROM GIOVANNI REYNA TO MAKE IT FOUR FOR USA!!!



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¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial 2026? Fecha 2 del grupo D

En su próximo partido mundialista, Paraguay jugará contra Turquía el 19 de junio. Por su parte, Estados Unidos le hará frente a Australia ese mismo 19 de junio.

Datos generales del partido Estados Unidos vs. Paraguay

Marcador final : Estados Unidos 3 - 1 Paraguay

: Estados Unidos 3 - 1 Paraguay Fecha : 12 de junio - primera jornada del grupo D en el Mundial 2026

: 12 de junio - primera jornada del grupo D en el Mundial 2026 Estadio : Los Ángeles

: Los Ángeles Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez Portillo, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez Amarilla, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Antonio Sanabria, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro